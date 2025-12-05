Nuevo plazo fijo: las tasas vuelven a bajar y así se acomodan los bancos en diciembre

En un contexto económico inestable, el plazo fijo volvió a posicionarse como una de las opciones más elegidas para resguardar ahorros sin asumir grandes riesgos. Sin embargo, los rendimientos ya no son los mismos que hace un mes. Desde principios de noviembre, las tasas tuvieron una caída significativa y hoy el panorama luce muy distinto.

Entre las entidades de mayor volumen de depósitos se registraron los ajustes más notorios. El Banco Provincia fue uno de los que más bajó su rendimiento, al pasar del 26 al 23 por ciento, mientras que el Banco de Tierra del Fuego redujo su tasa del 27 al 23 por ciento. También recortaron rendimientos el Banco Nación (de 25 a 24,5 por ciento), Bica (de 29 a 28), CMF (de 29,5 a 28,5) y Mariva (de 27 a 26).

A continuación, las tasas vigentes (TNA a 30 días) informadas por los bancos al BCRA según el Régimen de Transparencia.

• Banco Galicia: 22 por ciento

• Banco Provincia: 23 por ciento

• Banco BBVA: 23 por ciento

• Banco Macro: 26 por ciento

• Banco GGAL: –

• Banco Credicoop: 24 por ciento (clientes y no clientes)

• ICBC: 26,5 por ciento

• Banco Ciudad: 24 por ciento

¿Es mejor un plazo fijo o utilizar billeteras virtuales? Foto: Shutterstock Plazo fijo: cómo quedaron las tasas tras la baja de diciembre en todos los bancos. Foto: Shutterstock

Qué pasó con los bancos más chicos

Entre los bancos más pequeños también se sintió el ajuste. Bica bajó su rendimiento del 29 al 28 por ciento, CMF recortó del 29,5 al 28,5, Mariva redujo del 27 al 26 y el Hipotecario ajustó su tasa para no clientes, que quedó en 25,5 por ciento.

En contraste, varias entidades mantuvieron sus porcentajes: Comafi (23), Banco de Comercio (27), Del Chubut (27,5), Del Sol (29), Julio (28), Masventas (23) y Provincia de Córdoba, que sigue entre las más competitivas con un rendimiento del 29 por ciento.

Tasas de plazo fijo online para no clientes

• Banco Bica: 28 por ciento

• Banco CMF: 28,5 por ciento

• Banco Comafi: 23 por ciento

• Banco de Comercio: 27 por ciento

• Banco de Corrientes: 29 por ciento

• Banco de Formosa: 23 por ciento

• Banco de Córdoba: 29 por ciento

• Banco del Chubut: 27,5 por ciento

• Banco del Sol: 29 por ciento

• Banco Dino: 26 por ciento

• Banco Hipotecario: 25,5 por ciento (clientes) / 28 por ciento (no clientes)

• Banco Julio: 28 por ciento

• Banco Mariva: 26 por ciento

• Banco Masventas: 23 por ciento

• Banco Meridian: 29,5 por ciento

• Banco Provincia de Tierra del Fuego: 27 por ciento (clientes) / 23 por ciento (no clientes)

• Banco Voii: 30 por ciento

• BIBank: 30 por ciento

• Crédito Regional: 30 por ciento

• Reba: 28 por ciento