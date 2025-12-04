Anses: de cuánto es la Asignación Universal por Hijo en diciembre 2025

Con el cierre del año, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) confirmó los montos actualizados de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) que se cobran en diciembre de 2025. La prestación alcanza a millones de familias en todo el país y, como ocurre cada mes, se deposita junto a otros beneficios complementarios clave.

En un contexto económico marcado por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, la AUH continúa siendo uno de los principales ingresos para hogares con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Durante diciembre, los valores de las asignaciones quedan establecidos de la siguiente manera con un aumento del 2,34 por ciento:

Como sucede todos los meses, Anses paga de manera automática el 80 por ciento del monto total, mientras que el 20 por ciento restante se retiene y s e cobra una vez presentada la Libreta AUH , que acredita salud, educación y vacunación de los menores.

La Asignación Universal por Hijo está destinada a madres, padres o tutores que se encuentren desocupados, trabajen en la economía informal, sean monotributistas sociales o perciban ingresos por debajo del salario mínimo. El beneficio alcanza a menores de hasta dieciocho años y no tiene límite de edad en el caso de hijos con discapacidad.

La Anses termina de abonar esta semana los últimos pagos del mes según el cronograma por DNI. Foto: Anses El calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo se organiza según la terminación del DNI del titular. Anses

Cronograma de pago de la AUH en diciembre 2025

El pago se realiza de manera escalonada, según la terminación del DNI del titular:

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre

Beneficios extra para las titulares de la AUH

Además del haber mensual, las familias que perciben la AUH acceden automáticamente a otros programas sociales que refuerzan el ingreso:

Complemento Leche 1000 Días: 46.199 pesos por cada menor de 3 años, destinado a mejorar la nutrición en la primera infancia.

Tarjeta Alimentar: 52.250 pesos por un hijo, 81.936 pesos por dos hijos y 108.062 pesos por tres o más hijos.

Estos beneficios se depositan en la misma fecha que la AUH y no requieren inscripción previa, siempre que el grupo familiar esté correctamente registrado.

Qué tener en cuenta

Desde Anses recuerdan la importancia de mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar, ya que cualquier inconsistencia puede demorar o impedir el cobro. Además, la presentación anual de la Libreta AUH sigue siendo obligatoria para acceder al monto retenido.