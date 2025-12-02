El bono de $300.000 que otorgará Anses a desempleados antes de fin de año

Anses prepara el depósito de un bono importante para las personas que se quedaron sin trabajo en el último tiempo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que continuará con el otorgamiento de la prestación por desempleo en diciembre de 2025, dirigida a quienes perdieron su empleo bajo relación de dependencia por causas involuntarias. Se trata de una ayuda económica clave.

La ayuda económica se calcula en función del salario percibido en el último semestre trabajado, con un tope fijado en $322.000.

Quiénes pueden acceder al bono en Anses Pueden recibir este beneficio:

Empleados permanentes con al menos seis meses de aportes en los últimos tres años.

Trabajadores eventuales o de temporada que hayan acumulado al menos 90 días de actividad en el último año (o hasta 12 meses en tres años).

Trabajadores de la construcción con al menos ocho meses de aportes en los dos años previos al cese. El monto que se abonará en diciembre se calcula con base en el mejor salario que haya recibido el trabajador en los últimos seis meses, aplicando el 75 % de ese valor hasta el límite de $322.000.

Anses Anses paga un bono en diciembre. Shutterstock Para cobrar, los beneficiarios deberán consultar el calendario de pagos según la terminación de su DNI. Para diciembre, las fechas confirmadas son: