Anses confirmó el aumento en las jubilaciones y pensiones para diciembre

Anses , organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que las jubilaciones , pensiones y asignaciones tendrán un incremento en diciembre del 2,34 por ciento, por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el IPC de octubre publicado por el Indec. Los montos con el aguinaldo se verán incrementados también.

Además, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de 70 mil pesos más el medio aguinaldo, por lo que la suma total que percibirán será de 581.319,39 pesos (340.879,59 pesos de haber mínimo con aumento + 70 mil pesos de bono + 170.439,80 pesos de medio aguinaldo).

En tanto, quienes superen el mínimo tendrán un bono proporcional hasta alcanzar los 581.319,39 pesos.

Un aspecto clave a tener en cuenta es qué pasará con las pensiones y asignaciones familiares para el mes de diciembre. Al respecto, Anses dio a conocer los montos y el detalle de lo que percibirán los beneficiarios en el último mes del 2025.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de 479.055,51 pesos (272.703,67 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono + 136.351,84 pesos de medio aguinaldo).

Anses Anses empieza con el cronograma de pagos. Brenda Rocha/Shutterstock

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, de 427.923,57 pesos (238.615,71 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono + 119.307,86 pesos de medio aguinaldo).

En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a 122.492 pesos; la AUH por Hijo con Discapacidad, a 398.853 pesos, y la Asignación Familiar por Hijo, a 61.252 pesos para el primer rango de ingresos.

Todos los pagos se realizarán en las fechas estipuladas en el calendario habitual.