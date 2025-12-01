Anses: el 31 de diciembre es la fecha límite para un importante trámite
Anses recordó que quienes reciben la Asignación Universal por Hijo tienen tiempo hasta el 31 de diciembre para presentar la libreta anual.
Fin de año llega con un plazo firme: Anses fijó el 31 de diciembre como fecha tope para que las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo presenten la libreta del año en curso. Ese trámite, que suele postergarse entre clases y fiestas, es clave.
Sin la entrega no se libera el 20% retenido cada mes ni se asegura la continuidad de la ayuda escolar para el próximo ciclo.
Para qué sirve la libreta de la AUH
La libreta de la AUH funciona como comprobante de que cada niño, niña o adolescente realizó los controles médicos básicos, tiene las vacunas al día y asistió a la escuela. Al presentarla una vez al año, Anses paga el porcentaje retenido durante los meses previos y mantiene activa la asistencia escolar anual. No es un paso opcional, sino una condición necesaria para sostener el beneficio en hogares con menores a cargo.
La gestión puede hacerse en forma digital. El titular ingresa a mi Anses, desde la web oficial o la aplicación, con CUIL y la clave de la Seguridad Social. En la sección Hijos – Libreta AUH aparecen los datos de cada menor y se indica qué punto falta completar: salud, esquema de vacunas o certificación educativa. Si algo está pendiente, se genera el formulario en el sistema y se descarga o se envía por correo electrónico.
Luego llega el momento de completar la libreta. El archivo se imprime y se lleva a la escuela o al centro sanitario para que las autoridades firmen y sellen los casilleros de controles médicos, vacunas y escolaridad. Con el formulario validado, se toma una foto nítida, en una superficie plana, guardada en archivo JPG y con un peso menor a 3 MB, y se sube nuevamente a mi Anses. El organismo envía una confirmación por correo cuando la presentación queda registrada. Quienes no cuenten con acceso digital pueden acercarse a una oficina de Anses sin turno y entregar allí la libreta en papel.
Cuánto se cobra por AUH en diciembre de 2025
En diciembre de 2025 la Asignación Universal por Hijo se actualiza un 2,34%. Con esa suba, el monto general por cada menor pasa a ser de $122.492, de los cuales se retiene el 20% ($24.498,40) hasta que se presente la libreta. Para hijos con discapacidad, la asignación mensual asciende a $398.853 y la retención llega a $79.770,60.
También hay montos especiales para las zonas consideradas desfavorables, que incluyen provincias del sur y el Partido de Patagones. Allí, el importe por menor de edad se ubica en $159.263,20, con una retención de $31.852,64. Para hijos con discapacidad, el monto es de $506.653 y se reserva el 20%, es decir, $101.330,60, hasta que se cumpla el requisito anual. Presentar la libreta antes del 31 de diciembre permite acceder a ese complemento retenido y sostener la ayuda durante el próximo año, en un contexto de precios en alza que golpea con fuerza los ingresos de las familias.