Anses confirmó las fechas de pago del aguinaldo de diciembre 2025

El calendario de Anses para diciembre unifica el pago del haber actualizado, el aguinaldo y el bono.

MDZ Sociedad

Anses paga en diciembre el haber actualizado, el bono extraordinario y el medio aguinaldo en una sola fecha.

En diciembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) acreditará en una misma fecha tres beneficios para quienes cumplan los requisitos: el aumento por movilidad, el bono extraordinario y el medio aguinaldo.

De esta manera, jubilados y pensionados recibirán en un solo pago el haber actualizado, el Sueldo Anual Complementario y el refuerzo económico, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

El aguinaldo se cobra junto al haber

Desde Anses aclararon que el medio aguinaldo no tiene un calendario propio, sino que se liquida el mismo día que el haber mensual, respetando el cronograma habitual según la terminación del DNI.

Esto significa que, cuando el beneficio figure acreditado en la cuenta bancaria, el monto total ya incluirá el haber de diciembre, el aguinaldo correspondiente y, en los casos que corresponda, el bono de $70.000.

Anses
Según el calendario oficial de la Anses, hoy cobran jubilados que perciben la mínima y titulares de programas sociales.

Quiénes reciben el bono de $70.000

El bono extraordinario está destinado a:

  • Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo.

  • Titulares de PUAM.

  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas.

Quienes perciben haberes superiores al mínimo recibirán un monto menor o no accederán al bono, según la escala establecida por Anses.

Calendario de pagos con aguinaldo incluido

Pensiones No Contributivas

  • Martes 9 de diciembre: DNI 0 y 1

  • Miércoles 10 de diciembre: DNI 2 y 3

  • Jueves 11 de diciembre: DNI 4 y 5

  • Viernes 12 de diciembre: DNI 6, 7, 8 y 9

Jubilaciones que no superan el haber mínimo

  • Martes 9 de diciembre: DNI 0

  • Miércoles 10 de diciembre: DNI 1

  • Jueves 11 de diciembre: DNI 2 y 3

  • Viernes 12 de diciembre: DNI 4 y 5

  • Lunes 15 de diciembre: DNI 6 y 7

  • Martes 16 de diciembre: DNI 8 y 9

Jubilaciones que superan el haber mínimo

  • Miércoles 17 de diciembre: DNI 0 y 1

  • Jueves 18 de diciembre: DNI 2 y 3

  • Viernes 19 de diciembre: DNI 4 y 5

  • Lunes 22 de diciembre: DNI 6 y 7

  • Martes 23 de diciembre: DNI 8 y 9

Cuánto se cobra en diciembre con aguinaldo y bono

Con el aumento del 2,34 por ciento, el medio aguinaldo y el bono:

  • Jubilación mínima: el ingreso total ronda los $581.300.

  • PUAM: el monto total se acerca a los $479.000.

  • PNC: el ingreso final se ubica cerca de los $427.900.

