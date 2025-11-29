Anses confirmó las fechas de pago del aguinaldo de diciembre 2025

En diciembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) acreditará en una misma fecha tres beneficios para quienes cumplan los requisitos: el aumento por movilidad, el bono extraordinario y el medio aguinaldo .

De esta manera, jubilados y pensionados recibirán en un solo pago el haber actualizado, el Sueldo Anual Complementario y el refuerzo económico, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Desde Anses aclararon que el medio aguinaldo no tiene un calendario propio, sino que se liquida el mismo día que el haber mensual, respetando el cronograma habitual según la terminación del DNI.

Esto significa que, cuando el beneficio figure acreditado en la cuenta bancaria, el monto total ya incluirá el haber de diciembre, el aguinaldo correspondiente y, en los casos que corresponda, el bono de $70.000.

El bono extraordinario está destinado a:

Según el calendario oficial de la Anses, hoy cobran jubilados que perciben la mínima y titulares de programas sociales.

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo.

Titulares de PUAM.

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas.

Quienes perciben haberes superiores al mínimo recibirán un monto menor o no accederán al bono, según la escala establecida por Anses.

Calendario de pagos con aguinaldo incluido

Pensiones No Contributivas

Martes 9 de diciembre: DNI 0 y 1

Miércoles 10 de diciembre: DNI 2 y 3

Jueves 11 de diciembre: DNI 4 y 5

Viernes 12 de diciembre: DNI 6, 7, 8 y 9

Jubilaciones que no superan el haber mínimo

Martes 9 de diciembre: DNI 0

Miércoles 10 de diciembre: DNI 1

Jueves 11 de diciembre: DNI 2 y 3

Viernes 12 de diciembre: DNI 4 y 5

Lunes 15 de diciembre: DNI 6 y 7

Martes 16 de diciembre: DNI 8 y 9

Jubilaciones que superan el haber mínimo

Miércoles 17 de diciembre: DNI 0 y 1

Jueves 18 de diciembre: DNI 2 y 3

Viernes 19 de diciembre: DNI 4 y 5

Lunes 22 de diciembre: DNI 6 y 7

Martes 23 de diciembre: DNI 8 y 9

Cuánto se cobra en diciembre con aguinaldo y bono

Con el aumento del 2,34 por ciento, el medio aguinaldo y el bono: