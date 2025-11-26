Anses: los jugosos bonos para jubilados que se pagan a fines de noviembre
Anses decidió activar bonos extraordinarios de $40.000 y hasta $70.000 para jubilados. Cómo saber cuándo se cobra.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó la puesta en marcha de nuevos bonos de refuerzo para jubilados y pensionados. Los montos varían entre $40.000 y $70.000, según el haber que perciba cada beneficiario. El objetivo es compensar la pérdida de poder adquisitivo y garantizar un ingreso mínimo para los sectores más vulnerables.
Quiénes cobran el bono de Anses en noviembre
El refuerzo máximo de $70.000 se pagará a quienes cobran la jubilación mínima, así como a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pensiones no contributivas y madres con siete hijos. En los casos en los que el haber supera la mínima, el complemento será proporcional, por lo que muchos jubilados recibirán bonos de $50.000 o $40.000, según el ingreso individual.
Para noviembre, la jubilación mínima fue establecida en $333.150,65. Con el bono completo, los beneficiarios de ese tramo alcanzarán un ingreso total de $403.150,65. La Anses informó que el pago del refuerzo se acreditará de manera automática junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Los jubilados que deseen confirmar si reciben el bono pueden hacerlo mediante su CUIL en la plataforma de Anses, dentro de la sección destinada a jubilaciones y pensiones.
Además, el organismo publicó el cronograma de pagos para quienes superan la mínima, ordenado por terminación de DNI:
DNI 0 y 1: jueves 20 de noviembre
DNI 2 y 3: martes 25 de noviembre
DNI 4 y 5: miércoles 26 de noviembre
DNI 6 y 7: jueves 27 de noviembre
DNI 8 y 9: viernes 28 de noviembre
Según explicaron fuentes del organismo, este refuerzo extraordinario busca aliviar el impacto de la inflación y acompañar a los jubilados que, aun cobrando por encima de la mínima, no alcanzan el tope previsto para quedar excluidos de estos complementos.