Anses: los jugosos bonos para jubilados que se pagan a fines de noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó la puesta en marcha de nuevos bonos de refuerzo para jubilados y pensionados. Los montos varían entre $40.000 y $70.000, según el haber que perciba cada beneficiario. El objetivo es compensar la pérdida de poder adquisitivo y garantizar un ingreso mínimo para los sectores más vulnerables.

Quiénes cobran el bono de Anses en noviembre El refuerzo máximo de $70.000 se pagará a quienes cobran la jubilación mínima, así como a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pensiones no contributivas y madres con siete hijos. En los casos en los que el haber supera la mínima, el complemento será proporcional, por lo que muchos jubilados recibirán bonos de $50.000 o $40.000, según el ingreso individual.

Anses Anses entrega bonos a jubilados. Shutterstock Para noviembre, la jubilación mínima fue establecida en $333.150,65. Con el bono completo, los beneficiarios de ese tramo alcanzarán un ingreso total de $403.150,65. La Anses informó que el pago del refuerzo se acreditará de manera automática junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Los jubilados que deseen confirmar si reciben el bono pueden hacerlo mediante su CUIL en la plataforma de Anses, dentro de la sección destinada a jubilaciones y pensiones.

Además, el organismo publicó el cronograma de pagos para quienes superan la mínima, ordenado por terminación de DNI: