Pension por enfermedad: cuáles son las que acepta la Anses

Anses cuenta con distintas prestaciones destinadas a acompañar a sectores que atraviesan situaciones económicas o de salud complejas. Una de esas ayudas es la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, una asistencia pensada para personas que, por razones de salud, se encuentran imposibilitadas de trabajar y además atraviesan una situación de vulnerabilidad social.

Esta prestación está dirigida a quienes presentan una incapacidad laboral importante y no cuentan con otra jubilación o pensión. Antes de iniciar el trámite, es necesario contar con el Certificado Médico Oficial (CMO), un documento que se obtiene en hospitales públicos y que permite acreditar la condición de salud de la persona solicitante.

La Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral es una prestación económica destinada a acompañar a personas que no pueden desarrollar tareas laborales por motivos de salud. Para acceder, no alcanza con tener un diagnóstico médico: también debe demostrarse que existe una incapacidad laboral del 66% o más y que la persona se encuentra en una situación social vulnerable.

Además, Anses establece otras condiciones para poder solicitarla. Entre ellas, tener hasta 65 años, ser argentino nativo o naturalizado con residencia en el país y no percibir otra jubilación o pensión. En el caso de menores de edad, los ingresos del grupo familiar no pueden superar el equivalente a cuatro jubilaciones mínimas .

El monto de esta pensión equivale al 70% de una jubilación mínima. En marzo de 2026, la Pensión No Contributiva por Discapacidad alcanza los $258.720. A ese valor se suma el bono de $70.000, que continúa vigente según lo previsto en el Presupuesto 2026.

De esta manera, el total que perciben los beneficiarios durante el tercer mes del año es de $328.720. Se trata de un ingreso clave para muchas personas que, por su estado de salud, no pueden generar recursos mediante el trabajo.

Qué enfermedades suelen ser aceptadas

No existe un listado definitivo de enfermedades que otorgue acceso automático a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. La evaluación no se basa únicamente en el nombre de una patología, sino en el grado de afectación que provoca sobre la capacidad de trabajar y llevar adelante una vida autónoma.

De todos modos, hay algunas enfermedades y cuadros de salud que suelen aparecer con mayor frecuencia entre las solicitudes aprobadas. En general, se trata de patologías neurodegenerativas, cardiovasculares, autoinmunes, oncológicas o afecciones severas que comprometen la movilidad, la visión o la audición.

Entre los ejemplos más habituales se encuentran el Alzheimer, por el deterioro cognitivo progresivo que afecta la autonomía; la arterioesclerosis, que compromete la circulación; la artritis reumatoide, por su impacto sobre las articulaciones; y la artrosis, cuando el desgaste articular limita de manera importante la movilidad.

También aparecen distintos tipos de cáncer, incluida la enfermedad oncológica pulmonar; la colitis ulcerosa, por tratarse de una inflamación crónica del colon; la demencia, por la pérdida de funciones cognitivas; y el enfisema pulmonar, que daña los alvéolos y reduce la capacidad respiratoria. En todos los casos, lo central es que la enfermedad produzca una limitación real y comprobable para trabajar.

La solicitud puede hacerse a través de mi Anses web, desde la app mi Anses o de manera presencial con turno previo. Para iniciar el trámite online, primero hay que ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Quienes no tengan clave pueden generarla en ese momento.

Una vez dentro del sistema, hay que dirigirse a la opción Solicitud de Prestaciones y luego seleccionar Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. Desde allí se completan los pasos indicados para avanzar con el pedido. Después de iniciado el trámite, el seguimiento también puede realizarse desde mi Anses o desde la aplicación oficial.