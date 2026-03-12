Anses exige este trámite para seguir cobrando la Ayuda Escolar: cómo hacerlo desde el celular

La Ayuda Escolar Anual de Anses se cobra en marzo pero requiere presentar el certificado escolar antes del 31 de diciembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó a acreditar la Ayuda Escolar Anual en marzo y las familias que todavía no presentaron el certificado escolar tienen tiempo hasta el 31 de diciembre para hacerlo. Pero cuanto antes se complete el trámite, antes se garantiza la continuidad del cobro. El proceso es digital, se hace desde el celular y no requiere ir a ninguna oficina.

Por qué es obligatorio presentar el certificado La Ayuda Escolar Anual no se cobra automáticamente todos los años sin más. Anses exige la presentación del certificado de escolaridad del ciclo en curso para verificar que los hijos siguen asistiendo a un establecimiento educativo habilitado. Si no se presenta antes del 31 de diciembre, el organismo puede suspender futuras acreditaciones del beneficio.

Paso a paso para hacer el trámite El trámite se realiza desde mi Anses, tanto en el sitio web como en la app, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. El primer paso es ingresar a Hijos y seleccionar Presentar un Certificado Escolar para obtener el formulario correspondiente a cada hijo. Luego hay que elegir Generar Certificado, completar los datos requeridos y seleccionar Generar.

Una vez generado, hay que imprimirlo y llevarlo al establecimiento educativo para que lo completen y firmen. Hay cuatro puntos clave a verificar antes de fotografiarlo: que el certificado corresponda al ciclo escolar en curso, que los datos estén escritos con letra clara y legible, que no tenga tachaduras ni enmiendas y que estén tildadas las casillas de Alumno Regular e Incorporado a la Enseñanza Oficial.

Con el certificado completo y firmado, hay que sacarle una foto nítida sobre una superficie plana y bien iluminada. Luego volver a mi Anses, ir a Hijos, Presentar un Certificado Escolar y seleccionar Subir Certificado para completar la carga desde el celular o la computadora