Anses alertó por un sistema de estafas contra jubilados

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) emitió una advertencia dirigida a jubilados , pensionados y beneficiarios de programas sociales ante una nueva modalidad de estafas que circula en los últimos días. Desde el organismo señalaron que delincuentes se hacen pasar por empleados de la entidad para obtener datos personales y bancarios de las víctimas.

Según explicaron desde el organismo, los estafadores suelen contactar a las personas mediante llamadas telefónicas , mensajes de texto, correos electrónicos o a través de redes sociales. En esos contactos prometen supuestos beneficios económicos o gestiones relacionadas con prestaciones, con el objetivo de conseguir información confidencial.

Desde Anses recordaron que el organismo nunca solicita datos personales, claves ni información bancaria por teléfono, correo electrónico o redes sociales . Tampoco exige pagos ni la intervención de gestores para realizar trámites vinculados con jubilaciones, asignaciones o cualquier prestación.

Por este motivo, recomendaron a los beneficiarios no compartir información sensible y desestimar cualquier mensaje o formulario que no provenga de los canales oficiales.

Ante cualquier sospecha o intento de fraude, los beneficiarios pueden realizar la denuncia a través de distintos medios habilitados por el organismo. Entre ellos se encuentran:

Ingresar a la plataforma Mi Anses y seleccionar la opción “Denuncias y Reclamos”.

Comunicarse telefónicamente a la línea 130 , disponible las 24 horas.

Realizar la denuncia en cualquier oficina del organismo en el país.

Enviar una carta a la sede central ubicada en Av. Paseo Colón 329, en la Ciudad de Buenos Aires.

Estas denuncias son recibidas por la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios del organismo, que se encarga de investigar los casos.

Anses también recordó que los trámites y consultas deben realizarse únicamente a través de sus canales oficiales, como la plataforma digital Mi Anses, la aplicación móvil del organismo, el sistema de Atención Virtual, la línea telefónica 130 o las oficinas distribuidas en todo el país.

La advertencia busca prevenir nuevas víctimas y reforzar la seguridad de los beneficiarios frente a maniobras fraudulentas que suelen apuntar especialmente a jubilados y personas que perciben prestaciones sociales.