Pensiones de Anses en marzo 2026: qué tipos existen, quiénes pueden cobrarlas y cuánto se paga

En marzo de 2026, miles de beneficiarios cobran distintas pensiones de Anses , un conjunto de prestaciones que el sistema previsional argentino otorga en situaciones específicas como el fallecimiento de un trabajador, la discapacidad, la vejez o la falta de aportes suficientes. Cada beneficio tiene requisitos, montos y condiciones propias.

Este mes, además, los haberes se actualizaron con la movilidad previsional del 2,88%, lo que impactó en los montos de varias prestaciones. Por eso, conocer qué tipos de pensiones existen dentro de Anses y cómo funciona cada una resulta clave para entender quiénes pueden acceder y cuánto se cobra.

Las pensiones contributivas se generan a partir de los aportes realizados por un trabajador durante su vida laboral. Su objetivo es brindar protección económica a la familia cuando fallece el titular que sostenía el hogar.

En ambos casos, pueden acceder el cónyuge o conviviente previsional y los hijos solteros menores de 18 años. Si alguno de ellos tiene una discapacidad al momento del fallecimiento del titular, el derecho puede extenderse sin límite de edad.

En general, el monto de estas pensiones equivale a entre el 70% y el 80% del haber que percibía o le hubiera correspondido al titular.

Pensiones no contributivas (PNC): asistencia para personas en situación vulnerable

Las Pensiones No Contributivas (PNC) son prestaciones que no requieren aportes previos, ya que están destinadas a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social o presentan alguna discapacidad.

Para acceder, Anses realiza una evaluación socioeconómica y patrimonial del solicitante.

Las principales categorías vigentes son:

PNC por invalidez: destinada a personas que acrediten una disminución del 66% o más de la capacidad laboral. Requiere el Certificado Médico Oficial (CMO) digital.

PNC para madres de siete hijos o más: una prestación mensual para mujeres que hayan tenido o criado siete o más hijos, incluidos adoptados. Su monto equivale a una jubilación mínima.

PNC por vejez: dirigida a personas de 70 años o más que se encuentran en situación de desamparo y no poseen otros ingresos o bienes.

Pensiones graciables: beneficios especiales otorgados por el Congreso de la Nación a personas en situaciones particulares de vulnerabilidad.

PUAM: la pensión para quienes no reúnen los aportes necesarios

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es otra de las prestaciones del sistema previsional. Está destinada a personas de 65 años o más que no lograron completar los 30 años de aportes requeridos para acceder a una jubilación ordinaria.

Este beneficio equivale al 80% de una jubilación mínima y además garantiza cobertura médica a través de PAMI.

En marzo de 2026, el monto total de la PUAM con el bono de refuerzo incluido alcanza los $365.680,70. Para acceder es necesario residir en el país y no cobrar otra jubilación, pensión o plan social.

Pensiones de Anses: cuánto se cobra en marzo de 2026

Tras la actualización de haberes, los montos de referencia para algunas prestaciones quedan de la siguiente manera:

PNC por invalidez y por vejez: $328.720,62 (incluye bono de $70.000).

PNC para madres de 7 hijos: $439.600,88 (incluye bono de $70.000).

PUAM: $365.680,70 (incluye bono de $70.000).

El calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas comenzó el lunes 9 de marzo de 2026 y se organiza según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Para verificar el detalle del cobro o revisar el recibo de haberes, los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma Mi Anses, donde también se pueden consultar descuentos y la acreditación del refuerzo económico.