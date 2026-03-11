Reprogramaron la repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026: cuál es la nueva fecha

Tras la reprogramación de los shows del día martes, la Subsecretaría de Cultura anunció que la repetición del Acto Central no se realizará este miércoles por alerta amarilla.

90 cosechas de una misma cepa, el espectáculo del Acto Central de la Vendimia.

La Fiesta Nacional de la Vendimia sufrió una nueva reprogramación tras las intensas lluvias que azotaron al Teatro Frank Romero Day. Los show del día martes 10 de marzo pasaron para domingo 15 de marzo y ahora la Subsecretaria de Cultura informó que reprogramaron la repetición de "90 cosechas de una misma cepa".

La reprogramación de la repetición que tenía lugar este miércoles por la noche se debe a la alerta amarilla por tormentas. De esta manera también pasará para el día domingo 15 de marzo al igual que los shows que se suspendieron por la lluvia.