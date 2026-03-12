Calendario de pagos Anses: quiénes cobran este jueves 12 de marzo

La Anses sigue este jueves 12 de marzo con el calendario de pagos de marzo de 2026. En esta jornada cobran beneficiarios de Pensiones No Contributivas, jubilaciones mínimas, asignaciones y también comienzan ayudas que no dependen del DNI.

La Anses continúa este jueves 12 de marzo con el calendario de pagos de marzo de 2026. En esta fecha cobran las Pensiones No Contributivas con DNI terminados en 6 y 7, mientras que las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo se abonan a quienes tienen documento finalizado en 3.

En la misma jornada también reciben sus haberes los titulares de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 3. Además, este jueves se suma el pago de la Asignación por Prenatal y Maternidad para los DNI terminados en 2 y 3.

El calendario de marzo no solo contempla pagos organizados por terminación del documento. Desde este 12 de marzo también comienzan las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción, junto con las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que se abonan para todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de abril.

Durante marzo, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento cercano al 2,9%, aplicado por movilidad. Con esa actualización, la jubilación mínima ronda los $369.600 y, al sumarse el bono extraordinario de $70.000, ningún beneficiario que cobre el haber mínimo percibe menos de aproximadamente $439.600 en marzo.

La actualización también alcanza a las asignaciones familiares y universales. La AUH y la Asignación por Embarazo suben este mes, aunque se mantiene la retención del 20% que luego se recupera con la presentación de la Libreta, y también se incrementan los montos para hijos con discapacidad y para los distintos rangos del sistema SUAF.