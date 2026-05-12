Calendario de pagos de mayo: qué ayudas paga Anses este martes

Anses continúa este martes 12 de mayo con el calendario de pagos del mes. Después del inicio de la semana, el organismo avanza con nuevas terminaciones de DNI para jubilados , pensionados y titulares de asignaciones, incluyendo un aumento en los montos.

El cronograma de mayo llega con aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Por eso, además de revisar la fecha de cobro, muchos beneficiarios también siguen de cerca los nuevos montos que recibirán durante este mes.

Este martes 12 de mayo cobrarán los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 1. También será el turno de quienes reciben AUH, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo, siempre que tengan documento finalizado en 1.

A esos pagos se suma la Asignación por Prenatal. En este caso, Anses pagará este martes a las personas con DNI terminado en 2 y 3 .

Anses mantiene activos pagos por documento y ayudas que se cobran durante un período más amplio.

Las ayudas que siguen abiertas hasta junio

Además de los pagos por terminación de DNI, Anses mantiene prestaciones que se cobran durante un período más largo. En estos casos, no hace falta mirar el último número del documento, porque el pago queda habilitado para todas las terminaciones.

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagan desde el lunes 11 de mayo hasta el miércoles 10 de junio. El beneficio corresponde a todas las terminaciones de DNI y forma parte del calendario de pagos de mayo.

También siguen abiertas las Asignaciones de Pago Único, que incluyen Matrimonio, Nacimiento y Adopción. Estas ayudas se pagan entre el lunes 11 de mayo y el miércoles 10 de junio para todas las terminaciones de DNI.