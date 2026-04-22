Anses mayo 2026: calendario de pagos para jubilados y pensionados, fecha por fecha

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) definió el calendario de pagos de mayo 2026 para jubilados y pensionados, con fechas reorganizadas respecto de meses anteriores. El esquema incluye un aumento en los haberes y contempla posibles refuerzos, mientras establece un orden de cobro escalonado según la terminación del DNI.

Anses confirmó el calendario de pagos de mayo de las jubilaciones Foto: Anses

Anses permite verificar pagos y realizar otras consultas a través de su app móvil Foto: Anses

El cronograma presenta un corrimiento en su inicio habitual. Los pagos a jubilados y pensionados comenzarán el lunes 11 de mayo, luego de la finalización del calendario de Pensiones No Contributivas (PNC), que se abonan entre el 4 y el 8.

Este reordenamiento responde a la organización interna del sistema por el feriado del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, que reduce los días operativos. Como resultado, el calendario se desplaza algunos días respecto de lo habitual.

Jubilados que cobran la mínima: fechas de cobro

Los titulares de haberes mínimos cobrarán durante la segunda y tercera semana del mes, según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

El esquema mantiene la lógica escalonada para evitar aglomeraciones y ordenar la acreditación.

Jubilaciones que superan la mínima: cuándo cobran

Quienes perciben haberes por encima del mínimo cobrarán en la última parte del mes. El calendario queda organizado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

En este tramo también impacta un feriado hacia el cierre del mes, lo que genera una pequeña pausa en la secuencia de pagos.

Cuánto cobrarán los jubilados en mayo con aumento

Los haberes se actualizarán con un incremento del 3,4%, en línea con la inflación de marzo medida por el IPC del INDEC.

Con este ajuste:

La jubilación mínima pasa de $380.319,31 a $393.250

La jubilación máxima sube de $2.559.188,80 a $2.645.689,40

Además, el monto mínimo podría alcanzar los $463.250 en caso de que se confirme un bono extraordinario, una definición que el Gobierno aún no oficializó.

El esquema combina así actualización por inflación y calendario escalonado, con el objetivo de ordenar los pagos y garantizar la acreditación en todo el país.