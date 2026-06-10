Vouchers educativos: cuándo se cobra el beneficio y quiénes lo cobran
Los vouchers educativos, dirigidos a estudiantes de colegios privados con aporte estatal, se liquidarán a partir del 11 de junio.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó la fecha de pagos de los Vouchers Educativos 2026. Esta ayuda económica está destinada a acompañar la escolaridad de niños y jóvenes en colegios privados subvencionados de todo el país.
Quienes completaron la inscripción antes del 30 de abril ya pueden verificar la primera liquidación del año. Cabe recordar que quienes seleccionaron Mercado Pago u otras billeteras virtuales como medio de cobro verán el dinero acreditado directamente en sus cuentas digitales.
Cuándo se cobran los Vouchers Educativos en junio
De esta manera, los usuarios de la billetera virtual ya pueden visualizar que la fecha de liquidación está programada para este jueves 11 de junio. Cabe recordar que los Vouchers Educativos son una asistencia económica de la Secretaría de Educación destinada a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a colegios privados con al menos 75% de aporte estatal.
Quiénes reciben los Vouchers Educativos
Además de los criterios escolares, el programa establece que los ingresos de todo el grupo familiar no deben superar el equivalente a 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). A su vez, se exige haber completado la encuesta obligatoria durante la inscripción y contar con los siguientes datos cargados en el sistema:
- Documentación familiar: Número de DNI y CUIL de los menores a cargo.
- Datos del colegio: Nombre exacto y dirección de la institución educativa.
- Cuentas vinculadas: Tener el CBU actualizado en Mi ANSES y estar registrado en la plataforma Mi Argentina.