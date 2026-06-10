Vouchers educativos: cuándo se cobra el beneficio y quiénes lo cobran

Los vouchers educativos, dirigidos a estudiantes de colegios privados con aporte estatal, se liquidarán a partir del 11 de junio.

Los Vouchers Educativos están destinados a familias con hijos en niveles inicial, primario y secundario con subvención estatal. Foto: DGE

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó la fecha de pagos de los Vouchers Educativos 2026. Esta ayuda económica está destinada a acompañar la escolaridad de niños y jóvenes en colegios privados subvencionados de todo el país.

Quienes completaron la inscripción antes del 30 de abril ya pueden verificar la primera liquidación del año. Cabe recordar que quienes seleccionaron Mercado Pago u otras billeteras virtuales como medio de cobro verán el dinero acreditado directamente en sus cuentas digitales.

Cuándo se cobran los Vouchers Educativos en junio De esta manera, los usuarios de la billetera virtual ya pueden visualizar que la fecha de liquidación está programada para este jueves 11 de junio. Cabe recordar que los Vouchers Educativos son una asistencia económica de la Secretaría de Educación destinada a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a colegios privados con al menos 75% de aporte estatal.

Expectativa por la posibilidad de acceder a los vouchers. Foto: Imagen generada con Midjourney Las familias que completaron la inscripción ya pueden consultar el estado de su liquidación desde la app de Mercado Pago. Foto: Archivo Quiénes reciben los Vouchers Educativos Además de los criterios escolares, el programa establece que los ingresos de todo el grupo familiar no deben superar el equivalente a 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). A su vez, se exige haber completado la encuesta obligatoria durante la inscripción y contar con los siguientes datos cargados en el sistema: