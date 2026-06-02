Cómo saber si me aprobaron los vouchers educativos y qué pasa si los rechazaron

Tras el cierre de la inscripción al programa de Vouchers Educativos 2026 , miles de familias en todo el país buscan conocer el estado de su postulación. El beneficio, destinado a estudiantes de hasta 18 años que asisten a escuelas privadas con al menos un 75% de subvención estatal, tiene como objetivo acompañar económicamente a los hogares para la continuidad educativa.

El Gobierno nacional ya habilitó la consulta de resultados, que se realiza de manera completamente digital. Para verificar si la solicitud fue aprobada, los interesados deben ingresar a la plataforma oficial del programa con su usuario de Mi Argentina. Allí podrán acceder al estado del trámite, que puede figurar como aprobado, rechazado o en evaluación.

El acceso al beneficio está sujeto a una serie de requisitos. Entre ellos, que el grupo familiar no supere los siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles —equivalentes en mayo de 2026 a $2.541.000—, que el estudiante sea alumno regular y que asista a una institución incluida en el programa. Además, se evalúa el cumplimiento en el pago de las cuotas escolares.

En este sentido, el programa establece que, si se acumulan dos cuotas impagas, el beneficio puede suspenderse temporalmente hasta regularizar la deuda, mientras que con tres cuotas adeudadas se cancela de forma definitiva.

Qué hacer si la solicitud de los vouchers educativos fue rechazada

En caso de que la postulación haya sido rechazada, el sistema informará el motivo dentro de la misma plataforma. Si el rechazo se debe a cuestiones académicas o errores en los datos, las familias tienen la posibilidad de iniciar un reclamo.

Para ello, deberán volver a ingresar al sistema con su cuenta de Mi Argentina y solicitar la revisión del caso dentro de los cinco días corridos posteriores a la publicación del resultado.

Este proceso también se realiza de manera online y permite corregir información cargada durante la inscripción, especialmente en lo referido a la institución educativa o la condición del estudiante.

Quién cobra el beneficio y qué datos deben actualizarse

El pago del voucher educativo se asigna según la información registrada en la base de datos de Anses. Si existe un único responsable parental, esa persona será quien reciba el dinero. En los casos donde haya dos responsables, el cobro se asignará a quien conviva con el estudiante; si ambos conviven, generalmente se acredita a la madre, salvo excepciones vinculadas al medio de pago.

Desde el organismo remarcan la importancia de mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar. Inconsistencias en la información pueden derivar en demoras o incluso en el rechazo de la solicitud.

Con el proceso de evaluación en marcha, las autoridades recomiendan revisar periódicamente el estado del trámite y actuar dentro de los plazos establecidos en caso de detectar errores o rechazos.