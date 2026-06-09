Anses: de cuánto es la prestación de desempleo en junio de 2026

Anses confirmó que los nuevos montos de la prestación por desempleo superan los $360.000. Cómo acceder a ese beneficio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que durante junio de 2026 los beneficiarios de la Prestación por Desempleo podrán percibir hasta $363.000, de acuerdo con los montos actualizados vigentes para este período. La medida busca brindar asistencia económica a trabajadores que perdieron su empleo y se encuentran en búsqueda de una nueva oportunidad laboral.

El beneficio está destinado a empleados del sector privado que hayan quedado desvinculados de sus puestos por causas ajenas a su voluntad, como despidos sin causa, finalización de contratos temporales, cierre de empresas o situaciones de incumplimiento laboral por parte del empleador.

La prestación de desempleo de Anses y su monto Según la normativa vigente, los valores de la prestación están vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil. Para junio, el monto máximo efectivo alcanza los $363.000, mientras que el mínimo ronda los $181.500. Los importes pueden variar según la situación laboral previa y los aportes registrados por cada trabajador.

Además del ingreso mensual, quienes acceden a la prestación mantienen la cobertura de obra social, continúan percibiendo las asignaciones familiares correspondientes y conservan el cómputo de aportes previsionales para futuras jubilaciones.

La duración del beneficio depende de la cantidad de aportes realizados en los tres años anteriores a la pérdida del empleo. En algunos casos puede extenderse hasta doce meses, mientras que las personas mayores de 45 años cuentan con una prórroga automática adicional de seis meses.