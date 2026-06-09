Anses: de cuánto es la prestación de desempleo en junio de 2026
Anses confirmó que los nuevos montos de la prestación por desempleo superan los $360.000. Cómo acceder a ese beneficio.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que durante junio de 2026 los beneficiarios de la Prestación por Desempleo podrán percibir hasta $363.000, de acuerdo con los montos actualizados vigentes para este período. La medida busca brindar asistencia económica a trabajadores que perdieron su empleo y se encuentran en búsqueda de una nueva oportunidad laboral.
El beneficio está destinado a empleados del sector privado que hayan quedado desvinculados de sus puestos por causas ajenas a su voluntad, como despidos sin causa, finalización de contratos temporales, cierre de empresas o situaciones de incumplimiento laboral por parte del empleador.
La prestación de desempleo de Anses y su monto
Según la normativa vigente, los valores de la prestación están vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil. Para junio, el monto máximo efectivo alcanza los $363.000, mientras que el mínimo ronda los $181.500. Los importes pueden variar según la situación laboral previa y los aportes registrados por cada trabajador.
Además del ingreso mensual, quienes acceden a la prestación mantienen la cobertura de obra social, continúan percibiendo las asignaciones familiares correspondientes y conservan el cómputo de aportes previsionales para futuras jubilaciones.
La duración del beneficio depende de la cantidad de aportes realizados en los tres años anteriores a la pérdida del empleo. En algunos casos puede extenderse hasta doce meses, mientras que las personas mayores de 45 años cuentan con una prórroga automática adicional de seis meses.
Para solicitar la prestación, los interesados deben iniciar el trámite dentro de los 90 días hábiles posteriores a la desvinculación laboral. La gestión puede realizarse de manera presencial, con turno previo, o a través de los canales virtuales habilitados por Anses.
De esta manera, el organismo previsional mantiene una de las principales herramientas de asistencia para trabajadores desempleados, en un contexto donde la búsqueda de empleo continúa siendo un desafío para miles de argentinos.