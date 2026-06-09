Becas Progresar: qué beneficios son compatibles y cuáles pueden impedir el cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) continúa con el pago de las Becas Progresar , una ayuda económica destinada a estudiantes de distintos niveles educativos. Aunque el programa depende de la Secretaría de Educación, los pagos se realizan a través del organismo previsional. En este contexto, muchos beneficiarios tienen dudas sobre qué prestaciones pueden cobrar al mismo tiempo y cuáles podrían afectar el acceso al beneficio.

La normativa vigente establece que las Becas Progresar son compatibles con varias prestaciones sociales. Según el artículo 12 de la Ley 27.726, los estudiantes pueden percibir la beca junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo, la Tarjeta Alimentar, otros programas sociales, becas académicas, de investigación, extensión y formación, además de las pensiones no contributivas por discapacidad.

Uno de los puntos que suele generar más consultas es la posibilidad de trabajar mientras se cobra la beca. Los estudiantes pueden tener empleo registrado, siempre que los ingresos del grupo familiar no superen el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Además, tener una obra social también es compatible con el cobro de Progresar. La confusión suele surgir porque quienes poseen cobertura médica no pueden emitir la Certificación Negativa de Anses . Sin embargo, esto no implica que pierdan la beca ni afecta el cobro del beneficio.

Las incompatibilidades que pueden afectar el beneficio

Si bien la ley establece que Progresar es compatible con programas sociales, existen algunas excepciones vinculadas a prestaciones destinadas al empleo y la capacitación laboral. En estos casos, la situación puede variar según la línea de beca y las características del programa que recibe el estudiante.

La Resolución 90/2026 señala que quienes perciban subsidios o prestaciones monetarias no reintegrables con fines de empleo o capacitación otorgadas por el Estado nacional, provincial, municipal o de la Ciudad de Buenos Aires pueden encontrarse con incompatibilidades. Por este motivo, programas como Volver al Trabajo o Acompañamiento Social podrían impedir el acceso a determinadas líneas de Progresar, especialmente Progresar Trabajo, por lo que se recomienda revisar cada caso antes de realizar la inscripción o renovación.