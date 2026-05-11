Anses encendió las alarmas por estafas a jubilados y pensionados: lo que hay que saber

Anses , organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó recientemente que no se comunica para solicitar datos personales, claves ni información bancaria a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, redes sociales o mensajes de texto. Los detalles.

En este sentido, se recomienda desestimar cualquier publicación o comunicación que circule por fuera del sitio oficial y que remita a formularios, enlaces o mensajes sospechosos.

Esto lo hizo por los recientes casos de estafa o intento de fraude que sufrieron jubilados , pensionados y beneficiarios de planes brindando información personal a ciberdelincuentes.

"En este marco, cabe recordar que todos los trámites y consultas con el organismo son gratuitos y no requieren la intervención de gestores ni intermediarios", indicó Anses.

"La presente comunicación se emite a partir de recientes intentos de estafas detectados, en los que personas ajenas al organismo se hacen pasar por personal de Anses con el objetivo de obtener datos personales bajo la promesa de acceder a supuestos beneficios económicos", destacaron desde el organismo.

Ante estas situaciones, solicitaron efectuar la denuncia correspondiente ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios de Anses, a fin de que se adopten las medidas pertinentes.

Cómo denunciar una estafa en Anses

A través de la web en mi Anses > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.