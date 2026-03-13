Anses: cuánto subirán las jubilaciones tras la inflación de febrero
La inflación de febrero fue del 2,9% y definió el aumento que recibirán jubilaciones, pensiones y asignaciones de Anses en abril. Cuánto cobrarán con el ajuste.
Las jubilaciones, pensiones y asignaciones de Anses se actualizarán un 2,9% en abril, siguiendo la inflación de febrero informada por el INDEC. El aumento afecta al haber mínimo, AUH, AUE y otras prestaciones, y se complementa con el bono de $70.000 que el Gobierno otorga a quienes cobran menos, reforzando el ingreso de los sectores más vulnerables.
A cuánto llegará la jubilación mínima y el bono de Anses
Con el ajuste del 2,9%, la jubilación mínima pasará a $380.319,31. Sumando el bono de refuerzo de $70.000, los jubilados de menores ingresos podrían cobrar $450.319,31.
Los haberes de abril, según la fórmula de movilidad del DNU 274/24, quedarán así:
- Jubilación mínima: $380.319,31
- Jubilación máxima: $2.559.188,80
- Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $304.255,44
- Pensiones no Contributivas (PNC): $266.223,52
- Prestación Básica Universal (PBU): $173.978,72
El bono de refuerzo para quienes cobran hasta un haber mínimo se confirmará días antes del inicio del cronograma de pagos mensual y lleva dos años congelado en $70.000.
AUH, AUE y otras asignaciones: los montos de abril
Los aumentos también alcanzan a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasarán a $136.665,61.
En el caso del SUAF (salario familiar por hijo), el primer escalón de ingresos se ajustará a $68.340,01.
Inflación de febrero
El IPC del mes registró un incremento de 2,9%, impulsado principalmente por tarifas de servicios regulados (gas, agua, electricidad) que subieron un 6,8%, y por alimentos y bebidas no alcohólicas (3,3%). Los precios estacionales tuvieron un efecto moderador (-1,3%), mientras la inflación núcleo alcanzó 3,1%.
En los últimos 12 meses, la inflación acumula un 33,1%, reflejando la presión sostenida sobre los ingresos de los jubilados y beneficiarios de ANSES.