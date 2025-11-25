Anses: confirmaron los montos de la jubilación mínima con aguinaldo en diciembre

Anses , la entidad nacional encargada de los haberes previsionales confirmó los montos actualizados para diciembre de 2025, que contemplan un ajuste por inflación, el segundo pago del aguinaldo y un bono extraordinario destinado a quienes reciben las prestaciones más bajas.

Según el último índice de precios al consumidor publicado por INDEC, la subida de precios registrada en octubre impulsó a la Anses a aplicar un aumento del 2,34 % en jubilaciones y pensiones para el mes de diciembre. Esta actualización se complementa con el abono del aguinaldo (SAC) y un bono especial de $70.000 para quienes cumplen con los requisitos mínimos.

Para los beneficiarios que cobrarán la jubilación mínima en diciembre, el monto total asciende a $581.319,38, sumando: haber mínimo de $340.879,59, el bono de $70.000 y el aguinaldo.

En el otro extremo, el haber máximo alcanza los $3.440.695,38, incluyendo la jubilación máxima de $2.293.796,92 más el aguinaldo.

Asimismo, para la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el total con bono y aguinaldo quedará en $479.055,50. Y en el caso de las pensiones no contributivas (por invalidez o vejez), el monto total será de $427.923,56.

Por su parte, el segundo pago del aguinaldo se realiza junto con el haber de diciembre, en la fecha que corresponde según la finalización del DNI del beneficiario.

El bono extraordinario de $70.000 se incorpora cuando el haber es igual o inferior a la jubilación mínima. En casos de montos superiores, se aplica un proporcional de manera que el total no supere un tope establecido ($410.879,59).

Aunque la suba del 2,34 % responde a la inflación observada en octubre, los analistas señalan que el bono extraordinario no se ajustó al mismo ritmo que los precios, lo que significa que el aumento real del poder adquisitivo será limitado.