Cambios en el calendario de pagos de Anses: cuándo cobrarán los jubilados en diciembre

El calendario de pagos de Anses para diciembre cambia debido a un feriado, afectando las fechas de cobro de jubilaciones, pensiones, aguinaldo y bono extra.

Por un feriado cambia el cronograma de pagos de Anses en diciembre.

El cierre del año trae consigo siempre expectativas para los jubilados y pensionados, especialmente por el cobro del aguinaldo, el bono extra y el ajuste de los haberes. Para este diciembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ha introducido modificaciones en su cronograma de pagos.

Esto es por un importante feriado en el mes. Como ya es tradición, los pagos se distribuirán según la terminación del DNI de cada beneficiario, pero este año con algunos cambios para acomodarse a los días no laborables.

Un calendario afectado por el feriado de diciembre Como cada diciembre, el momento más esperado por los jubilados será el cobro del aguinaldo, que se sumará al aumento del 2,3% sobre los haberes, calculado en base a la inflación de octubre. Sin embargo, debido a que el lunes 8 de diciembre es feriado por la Inmaculada Concepción de María, los pagos no comenzarán ese día como habitualmente sucede. En cambio, el cronograma se moverá un día, comenzando recién el martes 9 de diciembre.

Créditos Anses Jubilados - Interna 1 ¿Cuándo cobrarán los jubilados de la mínima? Para aquellos que perciben la mínima, las fechas de cobro están establecidas según la terminación de su DNI. Estos pagos incluirán el bono, el aguinaldo y el incremento de haberes, con los siguientes días de pago:

DNI terminados en 0 : martes 9 de diciembre

DNI terminados en 1 : miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3 : jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5 : viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7 : lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre Este calendario es el habitual para los beneficiarios de la mínima, pero este año se ve modificado por el feriado, lo que extiende un poco el proceso de liquidación.