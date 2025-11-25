Tras el fin de semana largo: estos son los pagos que abona Anses este martes 25 de noviembre

Luego del día no laborable del viernes y el feriado del lunes, la Anses retoma hoy su calendario de pagos. Jubilados, pensionados y titulares de AUH vuelven a cobrar según terminación de DNI.

Después del fin de semana largo que combinó el día no laborable del viernes 21 y el feriado nacional del lunes 24 de noviembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) retoma hoy martes 25 de noviembre su calendario habitual de pagos.

Durante estos días, el organismo no realizó acreditaciones, por lo que las prestaciones vuelven a activarse este martes con nuevos tramos de DNI.

Los pagos de este martes según la Anses En esta jornada empiezan a cobrar los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, correspondientes al pago de noviembre. Según el cronograma oficial de la Anses, este martes perciben sus haberes los titulares con DNI terminados en 2 y 3.

También vuelven los pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, que hoy se acreditan para quienes tengan DNI finalizado en 9. Estas prestaciones se actualizan con los montos vigentes para noviembre y siguen el esquema de fechas definido previamente por el organismo.

Este martes cobran jubilados con DNI 2 y 3, y titulares de AUH con DNI terminado en 9, según el calendario de la Anses. No todas las ayudas de la Anses dependen de la terminación del DNI. Algunas se pagan en períodos fijos, por lo que todos los titulares cobran dentro de un mismo rango de días. En noviembre, se mantienen así: