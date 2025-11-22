Anses sorprende con el nuevo monto de la jubilación mínima en diciembre

Anses aplica un nuevo aumento en diciembre y confirma cuánto cobrarán los jubilados que perciben la mínima, junto con el bono y el aguinaldo.

Los jubilados de Anses que cobran la mínima recibirán haber actualizado, bono y aguinaldo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el aumento que recibirán las jubilaciones y pensiones en diciembre, tras conocerse el índice de inflación de noviembre. El ajuste será del 2,3 por ciento y modifica los haberes que se pagarán en el último mes del año.

Cuánto será la jubilación mínima en diciembre Con la actualización prevista, la jubilación mínima subirá de 327.707,93 pesos a aproximadamente 334.600 pesos. A esa cifra se suma el bono de 70.000 pesos, que el organismo volverá a otorgar para reforzar los ingresos de quienes cobran los haberes más bajos.

En diciembre también se paga el medio aguinaldo. En el caso de la mínima, representa 170.439,79 pesos. De esta manera, el monto total que recibirá un jubilado mínimo alcanzará los 581.319,38 pesos, una cifra que combina haber actualizado, bono y aguinaldo.

anses Anses pagará el aumento del 2,3 por ciento junto con el bono de 70 mil pesos. Shutterstock Cuánto queda la jubilación máxima Para quienes perciben el haber máximo, el aumento eleva el ingreso mensual a alrededor de 2.100.000 pesos. En este caso, no se liquida el bono extraordinario, pero sí el medio aguinaldo correspondiente.

Calendario de pagos: quiénes cobran la mínima Anses confirmó que los jubilados y pensionados que perciben la mínima comenzarán a cobrar a partir del martes 9 de diciembre. Las fechas se organizan según la terminación del DNI: