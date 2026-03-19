Chau al programa Volver al Trabajo de Anses: así son los nuevos vouchers del Gobierno

Luego de que el Gobierno le pusiera fin al programa Volver al Trabajo de Anses, se confirmó que llegan nuevos vouchers para reemplazarlo.

El Gobierno nacional confirmó el cierre definitivo del programa Volver al Trabajo de Anses, una de las principales políticas de asistencia social heredadas del esquema del ex Potenciar Trabajo. La medida comenzará a regir desde abril de 2026 y afectará a cerca de 900.000 beneficiarios que actualmente perciben una prestación mensual de $78.000.

Según informó el Ministerio de Capital Humano, la última cuota del programa será abonada en abril. A partir de ese momento, el esquema de transferencia directa será reemplazado por un sistema de vouchers de capacitación laboral, orientado a mejorar la inserción en el mercado de trabajo.

Del programa de Anses al voucher El nuevo sistema implica un giro conceptual: el Estado dejará de otorgar ingresos mensuales sin contraprestación para avanzar hacia un modelo basado en la formación y el empleo. En lugar del cobro directo, los beneficiarios deberán inscribirse y optar por cursos dentro de una red de capacitación que el Gobierno está desarrollando a nivel federal.

Con cuáles asignaciones es compatible el programa Volver al Trabajo. Foto: Télam Adiós al programa Volver al Trabajo de Anses. Los vouchers no funcionarán como dinero en efectivo, sino como créditos para acceder a cursos de oficios y formación profesional. Además, estarán sujetos a condiciones estrictas de asistencia y permanencia: quienes abandonen las capacitaciones podrían perder el beneficio de manera definitiva.

Los titulares del programa ya comenzaron a ser notificados a través de la plataforma Mi Argentina y por correo electrónico. Para continuar dentro del nuevo esquema, deberán confirmar su participación, elegir una capacitación y cumplir con los requisitos establecidos.