Cuánto cobran jubilados y pensionados de Anses en mayo con el bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) prepara un nuevo aumento para el mes de mayo. El mismo es de 3,38 por ciento, en línea con la inflación de marzo medida por el Indec.

Con este incremento, todos los haberes del sistema previsional se actualizan de forma automática, desde la jubilación mínima hasta las Pensiones No Contributivas. A eso se suma el bono adicional de $70.000 que Anses mantiene para reforzar los ingresos de los beneficiarios de menores haberes.

De acuerdo con la actualización por movilidad, los haberes previsionales y asistenciales tendrán un incremento en mayo. Así quedan los montos en bruto con el refuerzo incluido:

En el caso de la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), que representa el 80% de la jubilación mínima y está destinada a quienes no accedieron a una jubilación ordinaria:

Haber actualizado: $314.539

Bono adicional: $70.000

Total: $384.539

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, dirigidas a personas con discapacidad sin cobertura previsional:

Haber actualizado: $275.221

Bono adicional: $70.000

Total: $345.221

Finalmente, la PNC para madres de siete hijos, que se equipara a la jubilación mínima:

Haber actualizado: $393.174

Bono adicional: $70.000

Total: $463.174

Créditos Anses Jubilados - Interna 2 Las pensiones no contributivas también reciben el refuerzo de $70.000. Foto: Archivo

Cronograma de pagos de mayo: ¿cuándo cobro?

Como es habitual, el calendario de pagos de Anses se regirá por la terminación del DNI. El cronograma para las jubilaciones y pensiones que perciben el haber mínimo comenzará el lunes 11 de mayo para los documentos finalizados en 0, continuando de forma sucesiva en los días hábiles posteriores.

Cómo consultar tu fecha exacta

Para evitar confusiones y conocer el día preciso de cobro según tu terminación de documento, podés utilizar los canales oficiales: