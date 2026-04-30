Anses alerta por estafas: así son los nuevos fraudes, cómo identificarlos

La Administración Nacional de Seguridad Social ( Anses ) emitió una advertencia para titulares de todas sus prestaciones ante la detección de nuevas estafas que buscan robar datos personales y bancarios. El organismo remarcó que no solicita información sensible por canales informales y pidió extremar los cuidados frente a contactos sospechosos.

Según indicó Anses, en los últimos días se registraron maniobras de fraude en las que delincuentes se hacen pasar por empleados del organismo. A través de llamadas, mensajes o redes sociales, ofrecen supuestos beneficios económicos con el objetivo de engañar a los usuarios.

Estas prácticas apuntan a obtener claves, datos personales o información financiera. En muchos casos, los principales afectados son adultos mayores, por lo que se recomienda reforzar los controles y, si es necesario, designar apoderados de confianza para gestionar trámites.

Cómo son las estafas que preocupan a Anses y quienes son sus víctimas.

Anses aclaró que nunca se comunica con los beneficiarios para pedir datos personales o bancarios por teléfono, mail, redes sociales o mensajes de texto. Cualquier contacto de este tipo debe considerarse sospechoso.

Además, el organismo recordó que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios. Ningún gestor está habilitado para cobrar por realizar gestiones, por lo que se recomienda desconfiar de quienes ofrezcan ayuda a cambio de dinero o información.

También advirtió sobre publicaciones que imitan la estética oficial, con logos o nombres similares para generar confianza. Por eso, se insiste en verificar siempre que la información provenga de canales oficiales antes de brindar cualquier dato.

Canales oficiales para denunciar fraudes en Anses

Ante la detección de estos intentos de estafa, Anses habilitó distintas vías para realizar denuncias y reportar irregularidades. Las presentaciones pueden hacerse por medios digitales, telefónicos o de forma presencial.

Las opciones disponibles son:

A través del sitio Mi Anses, en la sección denuncias y reclamos

De manera presencial en Av. Paseo Colón 329 (CABA) o en oficinas del organismo

Por correo postal dirigido a esa sede

Mediante la línea telefónica 130

El organismo destacó que estos son los únicos canales válidos para reportar situaciones sospechosas y pidió a los usuarios no compartir datos personales fuera de estos espacios.

La advertencia alcanza a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, entre otros beneficiarios. Desde Anses insistieron en mantener una actitud preventiva y consultar siempre fuentes oficiales para evitar caer en engaños.