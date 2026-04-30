Anses cambia los montos de mayo: cuánto cobran las Pensiones No Contributivas

Mayo llega con cambios para uno de los grupos más sensibles del sistema previsional. La Administración Nacional de la Seguridad Social ajustará los haberes de las Pensiones No Contributivas , en línea con la movilidad mensual que toma como referencia la inflación medida por el INDEC.

El dato que ordena la actualización es el IPC de marzo, que marcó una suba del 3,4% a nivel nacional, con un acumulado de 9,4% en el año.

El esquema vigente surge del Decreto 274/2024, que estableció la actualización mensual de los haberes previsionales según la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional publicado por el INDEC. En la práctica, la suba de mayo se ubica en torno al 3,38%, habitualmente redondeada a 3,4%. Ese ajuste impacta sobre jubilaciones, pensiones y prestaciones vinculadas al haber mínimo.

Para los titulares de Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez, el haber base pasará a $275.221,87. A ese monto se suma el bono extraordinario de hasta $70.000, por lo que el ingreso total llegará a $345.221,87 para quienes accedan al refuerzo completo. El Gobierno oficializó ese complemento para mayo mediante el Decreto 292/2026, que incluye a beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y pensiones graciables a cargo de Anses.

El nuevo cuadro también modifica otras prestaciones relacionadas con el haber mínimo. La Pensión Universal para el Adulto Mayor quedará en $314.539,27 y, con el bono de $70.000, alcanzará los $384.539,27. En el caso de las Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos o más, el monto se equipara a la jubilación mínima: $393.174,10, que con el refuerzo previsional sube a $463.174,10.

Calendario de pago de Anses para mayo

Las Pensiones No Contributivas se pagarán durante la segunda semana de mayo, según la terminación del DNI. Los documentos finalizados en 0 y 1 cobrarán el lunes 11; los terminados en 2 y 3, el martes 12; los finalizados en 4 y 5, el miércoles 13; los DNI terminados en 6 y 7, el jueves 14; y los terminados en 8 y 9, el viernes 15 de mayo. Anses recuerda que cada beneficiario puede consultar su fecha y lugar de cobro desde el calendario de pagos o en Mi Anses, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El dato que vuelve a quedar bajo la lupa es el bono. Aunque permite mejorar el ingreso de bolsillo, el refuerzo continúa congelado en $70.000 desde marzo de 2024. Por eso, el aumento real que reciben los beneficiarios de menores ingresos resulta menor al avance de la inflación. De acuerdo con un análisis de Chequeado sobre jubilaciones mínimas con bono, los haberes de mayo quedan 9,4% por debajo de noviembre de 2023 en términos reales, una señal del deterioro que todavía pesa sobre los ingresos previsionales más bajos.