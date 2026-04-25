Anses: cuánto cobrarán las Pensiones No Contributivas en mayo de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) aplicará en mayo un nuevo aumento en sus prestaciones. Entre ellas se encuentran las Pensiones No Contributivas (PNC), que además podrían sumar el bono extra de $70.000 si el organismo confirma su continuidad durante el quinto mes del año.

El ajuste se calcula en base a la inflación y, tras el incremento del 2,9 por ciento aplicado en abril, para mayo se estima una suba del 3,38 por ciento, en línea con el dato informado por el Indec correspondiente a marzo. Este aumento impacta en todas las variantes de PNC: por invalidez, por vejez y para madres de siete hijos.

Anses actualiza los montos de las Pensiones No Contributivas. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Anses pone el ojo en los requisitos para las PNC Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Pensiones No Contributivas: ¿cuánto se cobra en mayo?

Con la actualización prevista, los valores quedarían de la siguiente manera:

PNC por invalidez o vejez: alrededor de $273.800

PNC para madres de siete hijos: cerca de $393.250

En caso de confirmarse el bono de $70.000, los montos finales serían:

PNC por invalidez o vejez con bono: $343.800

PNC para madres de siete hijos con bono: $463.250

Cuánto cobrarán otras prestaciones de Anses

El aumento también impactará en las jubilaciones. La jubilación mínima se ubicaría en aproximadamente $393.174,10, y alcanzaría los $463.174,10 con el bono incluido. Por su parte, la jubilación máxima ascendería a $2.645.689,40, sin adicionales.

Con estos valores, Anses continúa ajustando sus prestaciones en función de la inflación, en un contexto donde los beneficiarios siguen de cerca cada actualización para conocer el impacto en sus ingresos.