Cuáles son las becas disponibles de Anses y cómo inscribirse
Anses otorga becas estudiantiles que facilitan en un futuro la salida laboral. Quiénes pueden acceder y cómo hacerlo.
En un contexto donde el acceso a la educación se vuelve clave para mejorar las oportunidades laborales, el Gobierno nacional mantiene abiertas las inscripciones a las Becas Progresar, un programa administrado por la Anses que busca acompañar económicamente a estudiantes de todo el país.
Actualmente, existen distintas líneas de becas según el nivel educativo o el tipo de formación, con fechas de inscripción que varían en cada caso y que, en muchos casos, están próximas a cerrar.
Las becas disponibles en Anses
El programa Progresar se divide en cuatro líneas principales:
- Progresar Obligatorio: destinada a jóvenes que cursan la primaria o secundaria.
- Progresar Superior: orientada a estudiantes terciarios y universitarios.
- Progresar Enfermería: específica para quienes estudian esa carrera.
- Progresar Trabajo: dirigida a personas que realizan cursos de formación profesional.
Estas becas buscan garantizar la finalización de estudios, fomentar la formación profesional y facilitar la inserción laboral.
Fechas clave de inscripción
Según el calendario oficial, cada línea tiene un período distinto para anotarse:
- Nivel obligatorio (primaria y secundaria): inscripción hasta el 24 de abril.
- Nivel superior y enfermería: del 6 al 30 de abril.
- Formación profesional (Progresar Trabajo): desde el 27 de abril hasta el 27 de noviembre.
En este sentido, quienes estén interesados en continuar o comenzar estudios superiores tienen tiempo hasta fines de abril para completar el trámite.
Para acceder al beneficio, los aspirantes deben cumplir con ciertos requisitos generales:
- Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal.
- Tener entre 16 y 24 años (con excepciones según la línea).
- Que los ingresos familiares no superen tres salarios mínimos.
- Ser alumno regular de una institución educativa.
Además, en el caso del nivel superior, se exige haber finalizado el secundario sin materias pendientes.
El programa otorga un monto mensual cercano a los $35.000. Sin embargo, se paga el 80% cada mes y el 20% restante se retiene hasta que el estudiante acredite su regularidad académica al finalizar el ciclo lectivo.
La inscripción es gratuita y se realiza de forma online a través de la plataforma oficial del programa o mediante la app Mi Argentina. Los postulantes deben completar sus datos personales, académicos y socioeconómicos, y seleccionar la línea de beca correspondiente.