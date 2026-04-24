Cuáles son las becas disponibles de Anses y cómo inscribirse

En un contexto donde el acceso a la educación se vuelve clave para mejorar las oportunidades laborales, el Gobierno nacional mantiene abiertas las inscripciones a las Becas Progresar, un programa administrado por la Anses que busca acompañar económicamente a estudiantes de todo el país.

Actualmente, existen distintas líneas de becas según el nivel educativo o el tipo de formación , con fechas de inscripción que varían en cada caso y que, en muchos casos, están próximas a cerrar.

Estas becas buscan garantizar la finalización de estudios, fomentar la formación profesional y facilitar la inserción laboral.

Según el calendario oficial, cada línea tiene un período distinto para anotarse:

Nivel obligatorio (primaria y secundaria) : inscripción hasta el 24 de abril.

: inscripción hasta el 24 de abril. Nivel superior y enfermería : del 6 al 30 de abril.

: del 6 al 30 de abril. Formación profesional (Progresar Trabajo): desde el 27 de abril hasta el 27 de noviembre.

En este sentido, quienes estén interesados en continuar o comenzar estudios superiores tienen tiempo hasta fines de abril para completar el trámite.

Anses Anses. Brenda Rocha/Shutterstock

Para acceder al beneficio, los aspirantes deben cumplir con ciertos requisitos generales:

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal.

Tener entre 16 y 24 años (con excepciones según la línea).

Que los ingresos familiares no superen tres salarios mínimos.

Ser alumno regular de una institución educativa.

Además, en el caso del nivel superior, se exige haber finalizado el secundario sin materias pendientes.

El programa otorga un monto mensual cercano a los $35.000. Sin embargo, se paga el 80% cada mes y el 20% restante se retiene hasta que el estudiante acredite su regularidad académica al finalizar el ciclo lectivo.

La inscripción es gratuita y se realiza de forma online a través de la plataforma oficial del programa o mediante la app Mi Argentina. Los postulantes deben completar sus datos personales, académicos y socioeconómicos, y seleccionar la línea de beca correspondiente.