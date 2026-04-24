Anses cambia de tramo este viernes 24 y empieza a pagar haberes más altos
A partir de este viernes 24, Anses abona sueldos de jubilados y pensionados que exceden el haber mínimo.
Después de completar el cronograma de jubilaciones mínimas, AUH y Asignación por Embarazo, Anses entrará este viernes 24 de abril en una nueva etapa del calendario. Ese día comenzará el pago para jubilados y pensionados que cobran por encima del haber mínimo.
En esta jornada cobrarán los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo y tienen documentos terminados en 0 y 1. Ese mismo viernes 24 también percibirán sus haberes los beneficiarios de la Prestación por Desempleo Plan 1 con DNI finalizados en 0 y 1.
Fuera de este esquema por terminación de DNI, seguirán disponibles las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, además de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas. En ambos casos, el calendario permanecerá abierto para todas las terminaciones entre el 10 de abril y el 12 de mayo.
Abril, además, se paga con una suba de 2,90% en jubilaciones, pensiones y asignaciones. Anses informó que el aumento del mes alcanza a las distintas prestaciones del sistema, mientras que los haberes mínimos continúan con un bono de hasta $70.000.