Anses cambia de tramo este viernes 24 y empieza a pagar haberes más altos

A partir de este viernes 24, Anses abona sueldos de jubilados y pensionados que exceden el haber mínimo.

Después de completar el cronograma de jubilaciones mínimas, AUH y Asignación por Embarazo, Anses entrará este viernes 24 de abril en una nueva etapa del calendario. Ese día comenzará el pago para jubilados y pensionados que cobran por encima del haber mínimo.

En esta jornada cobrarán los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo y tienen documentos terminados en 0 y 1. Ese mismo viernes 24 también percibirán sus haberes los beneficiarios de la Prestación por Desempleo Plan 1 con DNI finalizados en 0 y 1.

Fuera de este esquema por terminación de DNI, seguirán disponibles las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, además de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas. En ambos casos, el calendario permanecerá abierto para todas las terminaciones entre el 10 de abril y el 12 de mayo.

Jubilados hacen fila en Anses Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Ese mismo viernes 24, Anses también arranca con el pago de la Prestación por Desempleo Plan 1 para los beneficiarios con DNI terminados en 0 y 1. ALF PONCE MERCADO / MDZ