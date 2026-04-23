Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en mayo y quiénes la cobran

La Anses mantiene vigente la Tarjeta Alimentar , una prestación fundamental que garantiza el acceso a la canasta básica para miles de familias. Durante el mes de mayo, este beneficio se acredita de forma automática junto a la asignación principal, permitiendo que los sectores más vulnerables sostengan su capacidad de compra frente al avance de los precios.

A diferencia de las asignaciones que reciben ajustes mensuales por inflación, la Tarjeta Alimentar mantiene en mayo de 2026 los mismos valores que en abril. Los montos quedan escalonados según la cantidad de hijos:

$108.062: para familias con tres hijos o más, y madres de siete hijos que perciben Pensiones No Contributivas.

$52.250: para familias con un solo hijo de hasta 17 años o titulares de la Asignación por Embarazo.

Si bien la Prestación Alimentar no sube, las asignaciones de Anses sí registrarán un incremento del 3,38%, ajustado al último índice de inflación. De esta manera, la Asignación Universal por Hijo (AUH) llega a un valor bruto de $141.312,64.

Como es habitual, el organismo retiene el 20% mensual, por lo que el monto neto en mano será de $113.050,11. Para quienes perciben la AUH por Discapacidad, el monto asciende a $459.996,31, ofreciendo un respaldo superior para los gastos específicos de salud.

Requisitos para recibir la Tarjeta Alimentar

Para recibir este beneficio no es necesario realizar ningún trámite adicional. La acreditación es automática para quienes cumplen con los requisitos de edad (hijos hasta 17 años inclusive) o condición de discapacidad.

El dinero se deposita en la misma cuenta y fecha en la que se cobra la prestación principal de Anses. Para consultar el día exacto, los beneficiarios pueden ingresar a Mi Anses con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, o revisar el calendario oficial por terminación de DNI.