Un argentino desapareció hace tres meses en Francia y su familia lo busca intensamente

El argentino fue identificado como Juan Ignacio Debandi Álvarez. Su rastro se perdió el 18 de enero de 2026 en la zona de Cassis.

Un biólogo argentino de 36 años, identificado como Juan Ignacio Debandi Álvarez, desapareció hace tres meses en el sur de Francia. La preocupante noticia fue difundida por su familia, la cual pide ayuda para encontrarlo.

El joven era oriundo de la ciudad de General Rodríguez y trabajó durante ocho años en la Universidad Nacional de Luján como profesor auxiliar de laboratorio.

Hace unos años, decidió viajar a Europa para continuar con su carrera de biólogo. Llegó a Francia en abril de 2024 y se instaló en la ciudad de Drogheda, donde trabajó en una empresa vinculada al rubro cárnico.

Qué se sabe hasta ahora del argentino El último contacto con su familia y amigos fue el 11 de enero, cuando realizó una videollamada. Asimismo, su rastro se perdió el 18 de enero de 2026 en la zona de Cassis, una ciudad costera cerca de Marsella, en el sureste de Francia. Tenía un vuelo programado con la aerolínea Vueling de Marsella a Barcelona para el 19 de enero, que nunca abordó.

La búsqueda se volvió internacional: hay operativos activos en Francia, Irlanda y España, y la investigación cuenta con la intervención de INTERPOL.