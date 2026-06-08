ARCA: qué hacer para no pagar impuestos de más cuando comprás en Shein y Temu

El crecimiento de las compras en plataformas internacionales como Shein, Temu y Amazon continúa ganando terreno entre los consumidores argentinos, atraídos principalmente por precios más competitivos y una amplia variedad de productos. Sin embargo, el aumento de estas operaciones también trajo consigo mayores consultas sobre impuestos en ARCA , límites de importación y riesgos de fraude digital.

Ante este escenario, ARCA recordó cuáles son las condiciones vigentes para realizar compras en el exterior y advirtió sobre nuevas modalidades de estafa que buscan aprovecharse de quienes esperan recibir paquetes internacionales.

El régimen actual permite importar una amplia gama de artículos para uso personal, entre ellos ropa, calzado, accesorios, productos de belleza, tecnología, juguetes y artículos para el hogar. No obstante, ARCA aclara que estas compras deben estar destinadas al consumo personal y no pueden tener fines comerciales o de reventa.

Uno de los aspectos más importantes para los compradores es conocer las reglas del sistema courier, utilizado por empresas privadas de transporte para entregar productos adquiridos en el exterior.

Para acceder a este régimen simplificado, los envíos deben cumplir con determinadas condiciones:

No superar los 400 dólares por envío.

Realizar hasta cinco envíos por año calendario.

No exceder los 50 kilos por paquete.

Incluir un máximo de tres unidades de la misma especie.

Tener fines exclusivamente personales y no comerciales.

Cuando se superan estos límites, la operación puede quedar alcanzada por el régimen general de importación, que implica mayores costos y procedimientos administrativos más complejos.

Por otra parte, quienes utilizan el sistema Puerta a Puerta de Correo Argentino cuentan con una franquicia de hasta 50 dólares libres de impuestos para los primeros 12 envíos del año. Si el valor supera ese monto, se aplica un tributo sobre el excedente.

Alerta por estafas vinculadas a compras internacionales

ARCA también alertó sobre el crecimiento de las estafas digitales relacionadas con compras realizadas en el exterior. La modalidad más frecuente consiste en correos electrónicos o mensajes que aparentan provenir de organismos oficiales y notifican supuestos inconvenientes con un paquete retenido en la Aduana.

Los delincuentes suelen exigir pagos por conceptos inexistentes, como impuestos pendientes, costos de almacenamiento o gastos administrativos. En otros casos, buscan obtener datos personales y bancarios mediante enlaces fraudulentos o formularios falsos.

Desde el organismo remarcaron que nunca solicitan pagos ni información confidencial por correo electrónico y que las comunicaciones oficiales vinculadas a trámites aduaneros se realizan exclusivamente a través del Domicilio Fiscal Electrónico.

Para evitar caer en engaños, especialistas y autoridades recomiendan: