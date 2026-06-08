El SUTE rechazó el aumento ofrecido por el Gobierno y reclamó una "mejora urgente"

El Gobierno provincial reabrió las negociaciones paritarias con los gremios estatales de cara al segundo semestre de 2026. La propuesta salarial fue rechazada por el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación ( SUTE ), y el secretario general, Gustavo Correa, confirmó que esperan una mejora en la oferta oficial en la próxima reunión, prevista para el martes próximo a las 11.

Correa explicó en diálogo con MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio que la propuesta oficial contempla “el 8% para el segundo semestre, el 5% en agosto y el 3% en noviembre”, aunque sostuvo que “claramente no representa lo que nosotros venimos demandando”.

Según indicó, el sindicato considera que los salarios docentes perderán poder adquisitivo durante la primera mitad del año. “Venimos planteando que en el primer semestre vamos a haber perdido entre 5 y 6 puntos, dependiendo cuáles sean los resultados de los datos inflacionarios de mayo y junio”, señaló.

El dirigente detalló que “hasta abril la inflación fue de 12,3 o 12,4. Bueno, ahí ya habíamos perdido dos puntos y medio casi”, y remarcó que el reclamo apunta a que el Gobierno contemple la realidad que atraviesan los establecimientos educativos.

El reclamo por salarios y condiciones de trabajo

Correa sostuvo que las escuelas enfrentan una situación compleja que excede la discusión salarial. “Hoy las escuelas ya estamos en una situación, te diría crítica, donde todos los días aparecen situaciones distintas, donde aparecen emergentes distintos, donde los trabajadores tenemos que hacernos cargo no solamente ya del proceso de enseñanza-aprendizaje de los chicos, sino que también de la contención de lo que empieza a aparecer como un emergente permanente en términos sociales”.

En ese sentido, agregó: “Desde los pibes que van sin comer, hasta situaciones de violencia que aparecen como emergentes y son el punto donde emergen esas situaciones en la propia escuela”.

El titular del SUTE afirmó que el gremio mantiene una postura histórica respecto de las negociaciones salariales. “No queremos ser la variable de ajuste del gobierno de la provincia. Los trabajadores queremos, por lo menos como mínimo, el punto de partida tiene que ser no perder contra la inflación para empezar a recuperar lo que venimos perdiendo estructuralmente”.

Asimismo, advirtió que “los trabajadores estamos mal en la provincia de Mendoza, otra vez estamos al último en la tabla nacional y eso hace que nos ponga en un lugar de alerta para poder discutir la condición salarial y las condiciones de los trabajadores en general”.

Consultado sobre el salario docente inicial, indicó que “833.000 pesos debería ser el inicial” y precisó que se trata de un ingreso “de bolsillo”.

El SUTE aguarda una mejora en la oferta

Correa consideró que el adelantamiento de la paritaria por parte del Ejecutivo provincial refleja un reconocimiento de la situación salarial. “La paritaria estaba pensada para la segunda quincena de junio y entiendo que el gobierno ante la demanda y que tampoco es que niega esta situación, no puede negar un dato”, expresó.

Además, interpretó que la decisión oficial responde a que “también empieza a haber un desfasaje en el salario de los trabajadores”.

De cara al próximo encuentro, el dirigente sindical adelantó que insistirán en la necesidad de una nueva propuesta. “Nosotros lo que le hemos pedido al gobierno de la provincia es que la propuesta salarial también contemple estas multifunciones que estamos teniendo hoy día en la escuela”.

Y concluyó: “Que atienda lo que nos pasa a los trabajadores de la educación, a la cantidad de mando administrativo que tenemos, a la demanda que tenemos en términos sociales, porque la escuela es la caja de resonancia de lo que nos pasa en términos sociales”.