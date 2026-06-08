Paritarias estatales bonaerenses: con el aguinaldo en foco activan la negociación; gremios temen un "salteo"

Tras la presión de los gremios el gobierno de Axel Kicillof reactivo las paritarias estatales bonaerenses; convocando en la sede de la cartera laboral al Frente Gremial Docente bonaerense y a los gremios estatales. El encuentro será el jueves 11 de junio, día en que el INDEC difundirá la inflación de mayo y el del punta pie inicial del Mundial .

El principal objetivo de los gremios estatales y docentes, es llevar tranquilidad a las bases garantizando el pago del medio aguinaldo. Manteniendo la esperanza, que sería una utopía, que el aumento acordado en la paritaria estatal bonaerense impacte en el sueldo de junio.

Algo que sería casi imposible, ya que la convocatoria y los tiempos de negociación están jugando al límite con el cierre de la liquidación de aguinaldo y sueldos, que comienzan a liquidarse a partir del lunes 15 de junio. Lo que deja una ventana de negociación muy pequeña.

Según pudo averiguar MDZ , de fuentes sindicales, la sospecha de los gremios es que el gobierno de Kicillof "saltee" junio para aplicar la primera cuota del aumento salarial - sería escalonado- en el mes de julio. Evitando de esta forma que el incremento salarial impacte en el pago del aguinaldo , privilegiando proteger las arcas provinciales por sobre los flacos bolsillos de los trabajadores estatales y docentes de la provincia de Buenos Aires.

A todo esto, desde la cartera económica provincial, tras la convocatoria de la paritaria estatal bonaerense, salieron a ponerle paños fríos a las dudas de los sindicalistas afirmando: "El aumento que se defina será para todos", abriendo la puerta a repetir la fórmula de diciembre pasado, cuando el proporcional del aguinaldo se terminó abonando de forma retroactiva en la siguiente liquidación de haberes.

La licuadora de sueldos de Kicillof

El gobernador necesita acordad con el Frente Gremial Docente bonaerense y los sindicatos estatales un acuerdo "largo" que le dé previsibilidad al gasto de los próximos tres o cuatro meses. Tratando de emular, gracias a la complicidad gremial, el último acuerdo paritario cerrado a 3 meses (1,5% en febrero, 5% en marzo y 2,5% en abril).

Pero ya a los gremios se les hace muy difícil contener la presión de las bases en escuelas y ministerios. Los números no mienten, y en lo que va del año, los estatales bonaerenses tuvieron un aumento salarial del 9,1% - pagadero en tres cuotas- mientras que la inflación acumulada desde enero está en el 12%.

Esa brecha de tres puntos, sumada a la pérdida del poder adquisitivo del salario que vienen arrastrando desde hace años los trabajadores estatales y docentes de la provincia de Buenos Aires, es un combo explosivo que va subiendo la presión cuando los sueldos se acaban semanas antes de que termine el mes.

Si bien, los cálculos de todas las consultoras económicas marcan que la inflación de mayo estaría entre el 2% y el 2,2%; los trabajadores estatales y docentes bonaerense hace meses que sienten que sus salarios no llegan a cubrir la canasta básica. Haciendo responsable de esta situación a los gremios, por “sus simpatías” políticas con el gobierno de Kicillof que posibilitaron cerrar paritarias a la baja en perjuicio de los trabajadores que dicen representar.

Culpar a Milei el “escudo” protector de Kicillof y los gremios estatales bonaerenses

Para el gobierno de Kicillof la caída de la recaudación provincial producto de la crisis económica, sumado al recorte de los fondos nacionales; son el argumento perfecto para “contener” las expectativas de los gremios. Es de destacar que en los encuentros “exploratorios” formales e informales de mayo, los funcionarios de economía avisaron a los sindicalistas que el margen de maniobra de la provincia es "extraordinariamente complejo".

Los gremios, si bien hacen eco repitiendo como propia la información que reciben del ejecutivo provincial; sienten que la presión de las bases para recuperar el poder adquisitivo del salario estatal bonaerense es cada vez más fuerte.

Claudio Arévalo, secretario general de ATE provincia de Buenos Aires, agradeció la reapertura de la paritaria estatal bonaerense afirmando, “Valoramos la convocatoria, que fue un pedido de nuestra organización. Es importante discutir aumento salarial”. Y advirtió, responsabilizando de la situación al gobierno de Milei; “necesitamos seguir discutiendo la pérdida del poder adquisitivo de los estatales de la provincia a raíz del ajuste del Gobierno nacional”.

Convocatoria a paritaria ATE

Para el titular de ATE, el combo de tarifas y transporte es letal: “Siguen aumentando los servicios, el transporte y, a raíz de la inflación, se sigue pulverizando nuestro salario”.

Además de pedir un aumento salarial que permita recuperar el poder adquisitivo del salario estatal bonaerense; ATE lleva a la mesa paritaria sus reclamos de pase a planta permanente de los trabajadores contratados para terminar con los contratos precarizados en la provincia de Buenos Aires; y el histórico pedido de la apertura de un convenio colectivo de trabajo propio y la derogación de la Resolución 293.

El jueves será un encuentro con final abierto

Kicillof se juega mucho más que un porcentaje de aumento en la paritaria estatal bonaerense del tercer trimestre del año. Si la propuesta oficial resulta magra para que los gremios pueden contener a las bases, corre el riesgo de activar un frente de conflicto en cadena con docentes, médicos y judiciales en el segundo semestre del año.