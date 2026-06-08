El precio de la pasión: cuánto cuesta seguir a Argentina y otros países en el Mundial 2026

El sueño de alentar a la Selección requiere una planificación financiera milimétrica. Viajar al Mundial 2026 para acompañar a Argentina desde la fase de grupos hasta la gran final demanda una de las inversiones más altas de la historia para cualquier hincha apasionado que decida emprender esta travesía norteamericana.

La plataforma AceOdds realizó un relevamiento exhaustivo que contempla tarifas de vuelos, hospedajes, entradas de reventa legal y gastos de alimentación. La investigación recopila datos de más de 120.000 alojamientos y 50.000 rutas aéreas para estimar el costo real que afrontan los fanáticos de los 48 países clasificados al torneo de la FIFA.

Seguir a Argentina en el Mundial 2026 representa uno de los viajes más costosos para el público.

De acuerdo con el informe, el gasto medio para dos personas que siguen a su seleccionado desde el debut hasta el partido definitivo se sitúa en los 62.000 dólares. Esta cifra cubre las necesidades básicas durante el mes de competencia, aunque el valor final cambia según las distancias geográficas de cada delegación.

Para el público de Argentina , el panorama financiero se vuelve complejo. El reporte ubica al país en el tercer puesto de las naciones más costosas para los simpatizantes, con un gasto estimado de 68.500 dólares para dos personas (unos 99 millones de pesos). Las distancias y los vuelos internacionales inflan el presupuesto de cada hincha albiceleste.

Hinchas-Mundial 2026 - Interna 2 El precio de las entradas es el gasto más importante para cada hincha en el torneo. shutterstock

El desglose de los gastos: las entradas lideran el presupuesto

Independientemente del origen de los visitantes, los tickets del Mundial 2026 representan el mayor peso financiero. Las entradas se llevan casi el 50% del presupuesto total estimado, promediando los 30.500 dólares para una pareja. Estos precios surgen de mercados secundarios y reflejan las opciones más bajas disponibles.

El boleto para la gran Final califica como el desembolso más asombroso. Una pareja necesita alrededor de 15.500 dólares para ese único encuentro definitivo, una suma que supera el costo combinado de los tres partidos de la fase de grupos de la mayoría de las delegaciones. Los pasajes aéreos representan el 19%, el alojamiento un 23% y la comida apenas el 8% restante.

Hinchas-Mundial 2026 - Interna 3 Los vuelos de larga distancia incrementan la inversión de los fanáticos de varios países. shutterstock

Las naciones más caras para los fanáticos

El estudio detalla que los seguidores de Irak afrontan el viaje más caro del torneo global. Dos personas necesitan invertir cerca de 75.000 dólares debido a los trayectos aéreos de larga distancia, que demandan unos 24.000 dólares.

El segundo lugar corresponde a Jordania, cuyos fanáticos requieren cerca de 71.500 dólares, seguidos inmediatamente por el público argentino. Esto consolida la fuerte inversión de los fanáticos en comparación con habitantes de otros países con sedes cercanas.

Hinchas-Mundial 2026 - Interna 4 El alojamiento promedia una parte significativa del dinero total estimado para la Copa del Mundo. shutterstock

Los viajes más accesibles de la Copa del Mundo

En la otra vereda, la parcialidad de Panamá disfruta del recorrido más accesible, con un costo calculado en 56.000 dólares para dos viajeros. La proximidad con Norteamérica y vuelos más cortos explican esta reducción.

República Checa ocupa la segunda posición con 57.000 dólares por pareja, seguida por México con un promedio de 58.000 dólares. La brecha entre el itinerario más caro y el más barato ronda los 18.500 dólares.

El impacto de estas proyecciones económicas marca un precedente. El desafío logístico de coordinar tres naciones sedes redefine la capacidad de ahorro de la comunidad futbolística. En el futuro, el éxito de estos torneos expandidos dependerá de la flexibilidad de los mercados turísticos para evitar que la pasión se convierta en un privilegio inalcanzable.