Mundial 2026: cuando importan más los negocios que el campeón de la Copa FIFA

Ya se conocen las listas de los 26 jugadores de las principales selecciones del mundo que disputarán la Copa FIFA 2026 en América del Norte y arrecian los pronósticos que en esta oportunidad lucen más apretados que en anteriores Mundiales, dado que las chances entre los grandes favoritos se han casi empalmado.

Sin embargo, los analistas de la gestora global francesa La Financière de l’Échiquier (LFDE) creen que los triunfadores no serán "ni Argentina, ni Francia, ni Brasil". Para Alexis Bienvenu, gestor de fondos de LFDE, este Mundial "podría tener varios ganadores más allá del terreno de juego: la publicidad, el turismo, la economía mundial y, especialmente, la tecnología".

Bienvenu pone el foco en que el campeonato mundial de futbol movilizará cifras de gran magnitud, con alrededor de 11.000 millones de dólares de gasto publicitario y un gasto turístico que debería superar los 7.000 millones de dólares . En términos macroeconómicos, recuerda que, de acuerdo con la FIFA, "el PIB debería recibir una inyección de 40.000 millones de dólares ", además de la creación de más de 800.000 empleos equivalentes a tiempo completo.

Vale recordar que semanas atrás los analistas del Bank of América (BofA), quienes mediante una encuesta proyectaban a España y a Francia en la final, también destacaban el alto impacto económico que iba a tener este Mundial FIFA .

Según el gestor francés, el gasto publicitario será uno de los grandes beneficiados, a pesar de que la cifra de 11.000 millones estimada "en realidad no es destacable, ya que es similar a la del último Mundial de Fútbol de Qatar e incluso inferior al de 2018 en Rusia".

Mientras que, con relación al turismo, apunta que "el gasto vinculado al acontecimiento debería superar los 7.000 millones de dólares, según los cálculos de la FIFA, en su informe Socioeconomic Impact Analysis, frente a los entre 2.000 y 4.000 millones de la última Copa del Mundo, según el FMI".

También se espera que los espectadores extranjeros gasten de media 5.000 dólares durante su estancia, de acuerdo con la US Travel Association.

Partidos récord

"Estas ganancias derivan de las cifras faraónicas que se manejan para este torneo: repartido por primera vez entre tres países y con 16 ciudades sede, contará con un número inédito de equipos (48, en lugar de 32), lo que permitirá organizar un número récord de partidos (104, en lugar de 64), lo que implica más países, más entradas y más telespectadores", detalla.

En un plano más general, asegura que "la ganadora será la economía mundial", ya que "el PIB debería recibir una inyección de 40.000 millones de dólares, se crearán más de 800.000 empleos equivalentes a tiempo completo y se generarán 9.000 millones de dólares de ingresos fiscales gracias a los impuestos directos e indirectos”.

"Este incremento de la actividad se concentrará en EE.UU., pero se repartirá ampliamente con otros países. De hecho, es en México donde se prevé que el impacto económico sea más notable, ya que, según un estudio de Deloitte, aportaría un crecimiento del PIB de alrededor del 0,14% en 2026, mientras que las cifras son entre dos y tres veces menores en el caso de EE.UU. y Canadá", indica.

Inteligencia artificial

Sin embargo, continúa, "bajo la superficie y más allá de los aspectos puramente cuantitativos, se perfila otra gran triunfadora: la tecnología", puesto que esta Copa del Mundo "será la primera en la era de la IA generalizada, que se infiltrará en todos los ámbitos".

"Antes del partido, se suministrará un asistente de análisis, “Football AI Pro”, a todos los equipos, que tendrán así las claves del siguiente partido. Cuando los jugadores estén sobre el terreno de juego, la IA participará en el arbitraje y el análisis del juego. Se utilizarán avatares en 3D de los jugadores para aclarar las jugadas más trascendentales, lo que reemplazará las repeticiones en vídeo", recuerda.

Pero también Bienvenu cree que China será uno de los países que se verá más beneficiado por el torneo, ya que Lenovo ha sido elegida para desempeñar este papel clave de arquitectura de inteligencia artificial en el Mundial. "China no se ha impuesto únicamente a través de Lenovo. El país participa también en la infraestructura de difusión a través de la empresa Hisense y se introduce en el sector del consumo a través del patrocinio de la empresa Mengniu, un gigante lácteo chino", destaca.

Por lo tanto, el gestor cree que "el vencedor de la Copa del Mundo 2026, desde un punto de vista cualitativo, ya tiene nombre: un imperio de la inteligencia que se ha impuesto en el mundo del fútbol y su revolución tecnológica".

El factor Trump

Ahora bien, más allá del impacto que pueda tener en la economía global, esta Copa del Mundo no está exenta de riesgos, y en ese sentido Aitor Pereira de BM señala que Frédéric Mertens, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia, y Álvaro Fernández Luna, profesor de Gestión Deportiva de la Universidad Europea de Madrid, afirman que "la seguridad y la gestión del evento exigirán una cooperación y una planificación sin precedentes".

Estos expertos aseguran que "el gran reto de EEUU, México y Canadá será contener la imprevisibilidad de Trump para proteger la imagen del evento". Según Pereira, estos académicos consideran que el éxito de esta colaboración dependerá de si la Casa Blanca y el equipo de Trump consiguen controlar a este último para que no vaya destruyendo todo el esfuerzo diplomático.

“El Mundial convertirá a Estados Unidos en el centro de atención y su resultado como lavado de imagen dependerá de cómo los tres países gestionen conjuntamente los imprevistos que ocurran durante el evento", manifiestan. Además, ven "imprescindible poner el foco en nuevas amenazas como los ciberataques porque pueden comprometer el evento en igual o mayor medida".