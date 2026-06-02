Mazazo para Austria, rival de la Selección argentina, a días de su debut en el Mundial

Una de las figuras de Austria sufrió una lesión muscular y quedó desafectado de la lista definitiva, un contratiempo importante para el rival de la Albiceleste.

Austria perdió a una de sus máximas figuras a días del Mundial. Una baja sensible para el rival de la Scaloneta en el Grupo J.

Austria recibió una pésima noticia a pocos días del inicio del Mundial 2026. El seleccionado europeo, que comparte el Grupo J con la Selección argentina, perdió a una de sus principales figuras por una lesión sufrida en la previa de un amistoso.

Se trata de Christoph Baumgartner, mediocampista de RB Leipzig, quien padeció una lesión en el muslo derecho durante la entrada en calor antes del encuentro frente a Túnez. Tras realizarse los estudios correspondientes, la federación austríaca confirmó que no podrá disputar la Copa del Mundo.

El entrenador Ralf Rangnick lamentó la baja de uno de los jugadores más importantes de su plantel. "Esta es, sin ninguna duda, una noticia muy amarga para nosotros como equipo. Es un jugador muy importante y una personalidad capital dentro del equipo", aseguró el DT alemán.

Austria pierde a una de sus figuras a días del duelo con la Selección argentina Ralf Rangnick y Baumgartner El entrenador de Austria, Ralf Rangnick, junto a Christoph Baumgartner, quien se queda afuera del Mundial por una lesión muscular. @oefb1904

La federación de Austria también emitió un comunicado oficial para confirmar la ausencia del futbolista. "Christoph Baumgartner le faltará al equipo nacional en el Mundial. Eso está confirmado tras la resonancia magnética de hoy. El joven de 26 años sufrió una lesión en la musculatura del muslo derecho", informaron.