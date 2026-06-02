Mazazo para Austria, rival de la Selección argentina, a días de su debut en el Mundial
Una de las figuras de Austria sufrió una lesión muscular y quedó desafectado de la lista definitiva, un contratiempo importante para el rival de la Albiceleste.
Austria recibió una pésima noticia a pocos días del inicio del Mundial 2026. El seleccionado europeo, que comparte el Grupo J con la Selección argentina, perdió a una de sus principales figuras por una lesión sufrida en la previa de un amistoso.
Se trata de Christoph Baumgartner, mediocampista de RB Leipzig, quien padeció una lesión en el muslo derecho durante la entrada en calor antes del encuentro frente a Túnez. Tras realizarse los estudios correspondientes, la federación austríaca confirmó que no podrá disputar la Copa del Mundo.
El entrenador Ralf Rangnick lamentó la baja de uno de los jugadores más importantes de su plantel. "Esta es, sin ninguna duda, una noticia muy amarga para nosotros como equipo. Es un jugador muy importante y una personalidad capital dentro del equipo", aseguró el DT alemán.
Austria pierde a una de sus figuras a días del duelo con la Selección argentina
La federación de Austria también emitió un comunicado oficial para confirmar la ausencia del futbolista. "Christoph Baumgartner le faltará al equipo nacional en el Mundial. Eso está confirmado tras la resonancia magnética de hoy. El joven de 26 años sufrió una lesión en la musculatura del muslo derecho", informaron.
La pérdida es especialmente significativa por el gran presente que atravesaba el volante. Durante la última temporada registró 17 goles y 9 asistencias en 37 partidos con RB Leipzig. Además, acumulaba 19 tantos en 58 encuentros con la selección austríaca y llegaba al Mundial como una de las grandes esperanzas ofensivas del equipo que enfrentará a la Argentina el próximo 22 de junio.