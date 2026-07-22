La otra cara de la final: una española en Buenos Aires y una argentina en Málaga emocionaron con sus historias

En medio de la tensión y los mensajes de hostilidad que inundaron las redes sociales después de la final del Mundial entre Argentina y España , dos historias ocurridas a ambos lados del Atlántico comenzaron a viralizarse por un motivo diferente: el respeto.

Una tuvo lugar en Buenos Aires y la otra en Málaga, y ambas reflejaron que los gestos de amabilidad también existen, aunque pocas veces ocupen el centro de la conversación.

Mientras en internet se multiplicaban publicaciones con mensajes de enojo y descalificaciones, una ciudadana española compartió un video en el que relató la experiencia que vivió durante la final del Mundial en un bar de Argentina.

Según contó en sus redes sociales, siguió el partido rodeada de hinchas argentinos y españoles y destacó el clima de convivencia que encontró durante toda la jornada. De acuerdo con su testimonio, el ambiente estuvo marcado por el respeto mutuo y, pese al resultado deportivo, no sufrió agresiones ni situaciones de violencia de ningún tipo.

El relato rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas porque contrastaba con la imagen que predominaba en redes sociales, donde los contenidos más compartidos estaban relacionados con enfrentamientos, insultos y campañas de odio entre usuarios de ambos países.

La experiencia relatada por la española se convirtió así en un ejemplo de que la convivencia cotidiana puede ser muy diferente a la percepción que dejan las discusiones virales en internet.

El gesto de una vecina española que emocionó a una argentina en Málaga

La segunda historia tuvo lugar en Málaga, donde la influencer de viajes argentina Micaela Fruchdman compartió diversos intercambios que mantuvo con su vecina española, María Dolores López, antes y después de la final.

Todo comenzó cuando López dejó en la puerta del departamento donde se alojaban Fruchdman y sus amigos una botella de vino blanco malagueño acompañada por una nota escrita a mano. En el mensaje invitaba a brindar por el triunfo español y, al mismo tiempo, reconocía el legado de Lionel Messi con la frase: "Messi ha hecho historia argentinos".

Instagram: @losviajesdemicaela

La influencer mostró el obsequio en un video y explicó que la intención de compartirlo fue destacar que, frente a la gran cantidad de comentarios negativos que circulaban en redes sociales, también existen gestos de respeto que pocas veces alcanzan la misma difusión.

"Ante toda la ola de hate masivo que hubo en redes sociales, ver este tipo de actitudes por parte de una española lo quise compartir, quería que fuera noticia. La verdad es que al ver la repercusión que hubo me alegró muchísimo y yo ya me olvidé que perdimos la final del mundo", afirmó durante una entrevista con Infobae en Vivo.

Una amistad que nació entre banderas, vino y alfajores

El intercambio entre ambas vecinas no terminó con ese primer gesto.

En el pasillo del edificio colocaron las banderas de Argentina y España junto a un cartel con un mensaje amistoso sobre la final. Más tarde, Fruchdman llevó alfajores argentinos para la familia de López, cuyos hijos, según contó la vecina española, "ya se los comieron" y aseguraron que estaban "riquísimos".

La propia María Dolores López explicó que nunca imaginó que una acción tan simple alcanzaría tanta repercusión en TikTok e Instagram.

Instagram: @losviajesdemicaela

"Fue una cosa muy simple, muy sencilla. No pensé nunca que un gesto tan sencillo podía salir tanto de contexto cuando es lo más normal", expresó. Por su parte, Fruchdman destacó que toda la iniciativa surgió de la vecina española y remarcó que ella solo decidió responder con la misma buena predisposición.

"Ella fue quien empezó con toda esta ida y vuelta, así que yo le quiero dar el mérito a ella porque ella fue quien empezó con la buena onda y nosotros simplemente decidimos seguirle un poco la corriente", señaló.

Dos historias que mostraron otra cara en medio de la discusión

Aunque ambas situaciones ocurrieron en contextos diferentes, las dos terminaron transmitiendo un mensaje similar. Por un lado, una española mostró que pudo vivir una final del Mundial en un bar de Buenos Aires sin sufrir ataques ni episodios de violencia. Por el otro, una argentina residente en Málaga recibió un gesto de cordialidad de una vecina española justo después de una derrota deportiva.

Las dos historias comenzaron a viralizarse precisamente porque ofrecieron una mirada distinta en medio de una conversación dominada por el enfrentamiento en redes sociales. En ambos casos, los protagonistas coincidieron en destacar que la convivencia diaria suele estar marcada por el respeto y que las experiencias positivas también merecen ser contadas.

Para Fruchdman, ese fue justamente el objetivo de publicar el video. Según explicó, desde que comenzó a documentar sus viajes entendió que las noticias negativas suelen generar más repercusión, mientras que las historias protagonizadas por personas amables pasan inadvertidas.

La repercusión de estos dos casos, sin embargo, mostró que también existe interés por conocer esos gestos cotidianos que fortalecen la convivencia entre argentinos y españoles.