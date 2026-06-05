Atención docentes: esta es la oferta salarial del Gobierno al SUTE para el resto del 2026

El Gobierno Provincial reabrió las negociaciones paritarias con vistas al segundo semestre del año 2026. El encuentro fue con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación ( SUTE ), gremio que adelantó a MDZ que rechazó la oferta, por lo que esperan una mejora para la próxima reunión, que será el 16 de junio a las 11.

La oferta presentada por la gestión de Alfredo Cornejo fue del 8% de aumento para el segundo semestr e, dividido en un 5% en agosto y un 3% para noviembre. La base de cálculo serán los salarios al mes de junio, y los incrementos serán remunerativos y bonificables.

Tal como presentó el Gobierno en la paritaria, el "Salario Mínimo Neto Provincial Docente" será el siguiente según las simulaciones:

De igual forma, aclararon que a estos valores detallados no son sueldos finales, y que se se les deben "adicionar los incentivos 1071, 1348, 1541, 1578 y 1595" en caso de corresponder.

Sin embargo, para el SUTE la propuesta es "completamente inaceptable" y la rechazaron de plano. De hecho, ni siquiera se decidió bajar la misma a las bases y que sean los docentes y celadores quienes la analicen.

Gustavo Correa, secretario general del gremio docente, sostuvo a MDZ que la oferta "no se condice con lo que está ocurriendo a nivel económico en el país y la provincia" y que aceptar la propuesta implicaría "perder en 2026 contra la inflación", cuando la idea del sindicato es no solamente tener un porcentaje superior al Índice de Precios al Consumidor (IPC), sino además recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido en los últimos años.

Gustavo Correa, Prensa SUTE El SUTE busca juntar 100.000 firmas.

"Necesitamos que cuando el Gobierno piense su propuesta en paritarias miren qué es lo que pasa en las escuelas y cuáles son las problemáticas que atendemos los celadores y docentes en el día a día, porque hoy las escuelas son cajas de resonancia de lo que ocurre en la sociedad. Ya las actividades que atendemos no son las de antes. Hay una cantidad de situaciones que excede a las tareas en las que nos formamos", señaló Correa.

Particularmente, apuntó contra la gestión de Alfredo Cornejo, al indicar que el Poder Ejecutivo "festeja todas las políticas económicas de la Nación y Javier Milei, pero nosotros no queremos que eso implique que los docentes seamos la variable de ajuste".

Perdiendo contra la inflación

Correa señaló también que la propuesta no se puede discutir "ya que perdemos contra la inflación durante todo el año" y recordó que el 10% semestral que acordó el SUTE para la primera parte del año con el Gobierno "ya quedó desfasada".

Los datos de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) marcan eso, ya que sólo en el primer cuatrimestre del año, el IPC en Mendoza ha sido del 11,9%, y además se espera una inflación mensual para los próximos meses que no serían menores al 2%, según estimaciones de organismos financieros.

"El primer semestre ya vamos a estar 5 o 6 puntos por debajo de la inflación, no es serio ofrecer un 8% para el segundo semestre", consideró Correa.

De esta forma, dejó en claro que la propuesta que espera el SUTE no sólo debería tomar como referencia los próximos seis meses, sino también en qué condiciones se llegará a este segundo semestre. "Esperamos una propuesta superadora el próximo 16 de junio", sostuvo el gremialista.