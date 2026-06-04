Messi recibe el Premio Princesa de Asturias y entra en una lista histórica de argentinos

Lionel Messi vuelve a sumar un triunfo histórico. El futbolista argentino fue elegido como ganador del Premio Princesa de Asturias de los Deportes, uno de los reconocimientos más prestigiosos del mundo hispano. El jurado valoró su trayectoria, su impacto global y también su trabajo solidario ligado a la educación y la salud infantil. Con esta distinción, Messi se convierte en el octavo argentino en recibir este premio.

La candidatura de Messi fue seleccionada entre 27 postulaciones de 12 nacionalidades. El reconocimiento llega después de una carrera llena de récords y títulos. Formado en las inferiores del Barcelona, disputó 778 partidos con el club, marcó 672 goles y dio 288 asistencias. Además, ganó 35 títulos con el equipo español, incluidas cuatro Champions League.

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Hoy, Messi suma 47 títulos entre clubes y selección argentina. La Copa del Mundo de Qatar 2022 quedó como el momento más importante de su carrera. Ese logro terminó de consolidarlo como una de las figuras más grandes de la historia del deporte. El jurado también destacó su ejemplo fuera de la cancha y su trabajo solidario con niños y familias vulnerables.

Aunque vive en Miami desde su llegada al Inter Miami, Messi mantiene una fuerte relación con España. En los últimos meses reforzó inversiones en Barcelona, con proyectos hoteleros, gastronómicos e inmobiliarios. También avanzó en la compra del club UE Cornellà. Su presencia en el país sigue creciendo mientras su figura mantiene impacto mundial.

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La ceremonia de entrega se realizará en octubre en Oviedo, presidida por los Reyes de España. El premio incluye una escultura creada por Joan Miró, un diploma, una insignia y una dotación de 50.000 euros. Tras el anuncio, Messi agradeció el reconocimiento y aseguró que recibirlo representa “un orgullo muy grande”.

Con este premio, Messi se suma a otros argentinos reconocidos por la Fundación Princesa de Asturias. Entre ellos aparecen Jorge Luis Borges, Adolfo Pérez Esquivel, Quino, Daniel Barenboim y Les Luthiers. Todos dejaron una huella enorme en la cultura, los derechos humanos, la música y el arte en español.