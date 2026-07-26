Terremoto: el increíble gesto solidario con una escultura de Messi en Venezuela

La escultura de Messi que se vendió para enviar ayuda médica a las víctimas del doble terremoto. De obra a insumos.

Una escultura de arcilla inspirada en Lionel Messi ahora cambia vidas. El proyecto fue creado para apoyar a las personas afectadas por el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio.

Arte de arcilla transformado en equipos médicos para familias La figura elaborada en arcilla nació como un homenaje al futbolista argentino. El artista venezolano Josué Benjamín anunció que vendería la pieza para destinar todo el dinero a las víctimas de la tragedia.

La Alcaldía de Maracaibo, en Venezuela, compró la escultura para exhibirla de forma permanente en su ciudad. Esta adquisición permitió activar un plan de apoyo médico inmediato para los damnificados del país.

El dinero recaudado sirvió para comprar sillas de ruedas, bastones, muletas y andaderas pediátricas. Todos estos insumos ortopédicos permiten mejorar la movilidad de cientos de familias golpeadas por los terremotos.