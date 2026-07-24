A un mes del desastre: el doble terremoto de Venezuela en cifras

A un mes de los devastadores eventos, el doble terremoto en Venezuela, ocurrido el 24 de junio con magnitudes de 7,2 y 7,5, ha dejado un rastro de cuantiosos daños en viviendas, economía, comercios y un saldo de pérdidas humanas aún en proceso de contabilización mientras continúan las labores de recuperación y remoción de escombros.

Según el balance oficial más reciente divulgado este viernes, al menos 5.546 personas han fallecido y 16.740 resultaron heridas a causa de los terremotos. Las autoridades no han actualizado la cifra de desaparecidos desde el 25 de junio, cuando se reportaron 157 personas en paradero desconocido.

La iniciativa ciudadana 'Desaparecidos Terremoto Venezuela' registra 29.469 reportes de personas cuyo paradero no ha podido ser confirmado. En la víspera, el Gobierno venezolano convocó a familiares de niños desaparecidos para realizar pruebas de verificación, con el fin de identificar 38 cuerpos que permanecen en la morgue habilitada en el estado más devastado, La Guaira.

La ONG venezolana Cofavic instó a las autoridades a seguir los estándares internacionales para la recuperación e identificación de restos humanos.

La iniciativa ciudadana 'Desaparecidos Terremoto Venezuela' registra 29.469 reportes de personas cuyo paradero no ha podido ser confirmado. En la víspera, el Gobierno venezolano convocó a familiares de niños desaparecidos para realizar pruebas de verificación, con el fin de identificar 38 cuerpos que permanecen en la morgue habilitada en el estado más devastado, La Guaira.

Por su parte, la ONG venezolana Cofavic instó a las autoridades a seguir los estándares internacionales para la recuperación e identificación de restos humanos.

Rescatados y damnificados: Un panorama desolador

El balance oficial indica que 6.462 personas fueron rescatadas y 17.907 quedaron sin vivienda. Para dar albergue, se habilitaron 107 campamentos transitorios que acogen a 23.811 personas. Protección Civil de Venezuela desmintió versiones sobre hallazgos de sobrevivientes en La Guaira, a casi un mes del evento sísmico.

Protección Civil de Venezuela desmintió en la víspera el reciente reporte del hallazgo de sobrevivientes en La Guaira, luego de que circularan en redes sociales versiones sobre personas con vida, a casi un mes del doble terremoto.

Actualmente, se encuentran desplegados 30.989 efectivos del Ejército y de las fuerzas de seguridad, mientras que hay un total de 31.745 voluntarios registrados.

Escombros y ayuda humanitaria tras el sismo

El doble sismo en Venezuela ha dejado 2.106.000 toneladas de escombros, según una estimación del Gobierno venezolano en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). De esta cifra, 1.529.000 toneladas corresponden a material de construcción y 577.000 a bienes personales, aunque no se aclaró si los datos son a nivel nacional o solo de La Guaira.

El funcionario mostró una lámina en el canal estatal VTV donde se detalla que, del total estimado de escombros, 1.529.000 toneladas corresponden a material de construcción y 577.000 a bienes personales.

Sin embargo, Rodríguez no aclaró si estos datos reflejan los daños a nivel nacional o únicamente los de La Guaira.

4.- Ayuda humanitaria

Un total de 10.977,336 toneladas de alimentos y 51.215,582 toneladas de agua han sido distribuidas, según el Gobierno, mientras la ayuda humanitaria sigue llegando a Venezuela. La mayoría de los grupos de rescatistas internacionales que viajaron al país ya se han retirado, aunque 2.278 brigadistas internacionales permanecen en el territorio.

Sin embargo, ya se han ido la mayoría de los grupos de rescatistas internacionales que viajaron al país suramericano la primera semana tras los sismos, aunque 2.278 brigadistas internacionales siguen en Venezuela, según el más reciente balance oficial.

Las necesidades humanitarias en Venezuela siguen siendo muy grandes un mes después de los terremotos, resaltó la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR).

"Este desastre está lejos de haber terminado. Seguir distribuyendo artículos esenciales y proteger a las personas y la salud pública es una prioridad a medio plazo", destacó la directora regional de FICR para América, Loyce Pace, en un comunicado.

Daños económicos y estructurales estimados

El Banco Mundial estimó los daños físicos directos provocados por los terremotos en 19.600 millones de dólares, advirtiendo que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país. Un 47% de los daños corresponde a viviendas ($9.300 millones), un 27% a infraestructura ($5.200 millones) y un 26% a edificios no residenciales ($5.000 millones).

La evaluación, elaborada mediante la metodología Global Rapid Damage Estimation (Grade), concluye que un 47 % de los daños corresponde a viviendas, con pérdidas valoradas en 9.300 millones de dólares, mientras que la infraestructura sufrió daños por 5.200 millones (27 %) y los edificios no residenciales por 5.000 millones (26 %).

Al menos 856 edificios han sido afectados y 190 colapsaron. Grupos de especialistas, incluyendo voluntarios del Colegio de Ingenieros de Venezuela, están desplegados para evaluar los daños. El Gobierno implementó un sistema de marcaje por colores para edificios (verde, amarillo, rojo), aunque no todos han sido evaluados.

El Gobierno instauró un sistema de marcaje por colores para los edificios: verde (seguros), amarillo (alerta y revisión), rojo (alto riesgo-zona prohibida), aunque no todos se han evaluado. EFE

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FUENTE: EFE