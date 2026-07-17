Un fuerte terremoto sacudió a México y se sintió en Guatemala: de cuánto fue

El Servicio Sismológico Nacional de México informó que el epicentro del terremoto se ubicó frente a la costa del estado mexicano de Chiapas.

Un sismo de magnitud 7,4 se registró este viernes en el estado mexicano de Chiapas y también se sintió en distintas zonas de Guatemala, según informó el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN). Hasta el momento, las autoridades no reportaron víctimas, personas heridas ni daños materiales vinculados al movimiento.

De acuerdo con el reporte oficial, el terremoto ocurrió a las 08:48:38, (hora de México). El epicentro se localizó a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas, con coordenadas de latitud 14.162 y longitud -93.287. Asimismo, el organismo indicó que el fenómeno tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

El Servicio Sismológico Nacional de México dio detalles sobre el fuerte sismo. X @SismologicoMX Varios sismos registrados este viernes en México Sin embargo, no fue el único sismo registrado esta mañana. Según informó el organismo Sismológico, hubo, al menos, siete movimientos telúricos. A continuación, los enumeramos:

Sismo de 5,1 de magnitud: registrado a las 9:57 (hora local) a 62 km al suroeste de Huixtla, Chiapas a 10 km de profundidad.

Sismo de 4,5 de magnitud: registrado a las 09:29 (hora local) a 3 km al oeste de San Marcos, en el estado de Guerrero; 8.9 km de profundidad.

Sismo de 6,5 de magnitud: registrado a las 09:20 (hora local) a 126 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas; 10.0 km de profundidad.

Alerta de tsunami tras el terremoto Luego del sismo, también trascendió una alerta de tsunami para sectores de la costa de México y Guatemala, a raíz de la intensidad del movimiento registrado frente al litoral del Pacífico.

Tras el fenómeno, los usuarios de redes sociales comenzaron a publicar mensajes sobre la intensidad del temblor. Los reportes se concentraron principalmente en distintas localidades de Guatemala, donde numerosos habitantes manifestaron haber percibido el sismo.