Encontraron el cuerpo de Lucas Gámez, el nene argentino desaparecido tras los terremotos en Venezuela

Tras 14 días de intensa búsqueda, este miércoles los equipos internacionales de rescatistas encontraron el cuerpo de Lucas Gámez , el niño argentino que permanecía desaparecido bajo los escombros. La confirmación fue comunicada por bomberos y rescatistas de Bahía Blanca a sus padres, quienes recibieron asistencia inmediata tras conocer la noticia.

Lucas nació en la Argentina y sus padres, Marcos Gámez y Blanca Martínez, son venezolanos. La decisión de volver a Caracas hace cuatro meses fue lo que ubicó a la familia en el lugar de los terremotos que sacudieron especialmente a la zona de La Guaira.

La búsqueda del niño argentino de ocho años desaparecido tras los terremotos en Venezuela entró en una etapa clave.

Mientras continuaban las tareas de búsqueda, Lucas Gámez cumplió 9 años el pasado lunes en medio de la incertidumbre por su desaparición. Sus familiares y seres queridos se reunieron frente al edificio que se derrumbó, llevaron una torta y le cantaron el feliz cumpleaños en un emotivo homenaje con la esperanza de volver a encontrarlo con vida.

La madre del niño, Blancalida Martínez, también le dedicó un conmovedor mensaje en sus redes sociales. "Feliz cumpleaños, Lucas. Que el mejor regalo de tus 9 años sea volver a casa con vida", escribió en Instagram. Además, compartió un video grabado por los compañeros de escuela del pequeño, quienes le enviaron saludos y mensajes de aliento durante la búsqueda.

Su caso se viralizó rápidamente en las redes sociales, a través de las cuales su madre relataba el minuto a minuto de la búsqueda del pequeño, brindando información y actualizaciones. No obstante, el mismo miércoles en que encontraron el cuerpo de su hijo había tomado la decisión previa de alejarse de las plataformas debido a los comentarios recibidos.

El momento en el que Lucas quedó atrapado bajo los escombros

Según la reconstrucción realizada por un vecino del edificio, Lucas y uno de sus tíos utilizaron el ascensor que llegaba a los pisos impares, ya que el otro estaba fuera de servicio. Ambos descendieron en el tercer piso y debían continuar por la escalera hasta el segundo, donde estaba el departamento.

El vecino siguió hasta el séptimo piso. "Apenas llega al 7, se viene el colapso", relató Marcos Gámez. A partir de esa reconstrucción, la familia intenta determinar si el niño logró llegar al departamento o si quedó atrapado entre las escaleras y el pasillo durante el derrumbe.

Por otro lado, la madre del niño relató que solicitó entrar al edificio donde los rescatistas buscaban a su hijo con el fin de que Lucas escuchara su voz. “Pedí entrar porque necesitaba que él me escuchara, entré abajo con casco y empecé a gritar: ‘Estoy aquí, no te rindas, estamos acá con papá’”, afirmó Martínez.

En un primer momento, las tareas de rescate habían quedado a cargo de brigadas de El Salvador y Jordania. Sin embargo, al enterarse de que había un niño argentino entre los desaparecidos, un grupo de rescatistas de Bahía Blanca decidió sumarse de manera voluntaria a la búsqueda durante sus horas de descanso.

El anuncio de un rescatista argentino

Uno de los rescatistas argentinos que participó del operativo informó sobre el hallazgo del cuerpo del niño y sus abuelos a través de redes sociales.

Los padres de Lucas conservaban las esperanzas de encontrar con vida a su hijo apoyándose en la hipótesis de que el pequeño podría haber quedado atrapado en un pequeño espacio entre los escombros.

Luego de informar el hallazgo del cuerpo, las autoridades pusieron una ambulancia a disposición de la familia para brindarles contención y asistencia tras la terrible noticia.