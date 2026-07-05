Sigue la búsqueda del niño argentino desaparecido en Venezuela: realizaron pruebas acústicas para localizarlo

El niño es buscado desde el 24 de junio, cuando dos terremotos sacudieron el estado venezolano de La Guaira. Este domingo habló la madre del menor.

A casi dos semanas de los devastadores terremotos que afectaron Venezuela, las tareas tareas por intentar dar con Lucas Gámez, el niño argentino de ocho años que se encuentra desaparecido desde ese entonces, continúan. Durante la madrugada de este domingo, los rescatistas realizaron una prueba acústica para intentar detectar alguna respuesta o señal de vida entre los escombros del edificio en el que quedó atrapado, en el estado de La Guaira.

Así se lleva a cabo la búsqueda de Lucas Gámez, el niño argentino buscado en Venezuela Según explicó Blanca Gámez, la madre del menor, los equipos rescatistas utilizaron una grabación de su voz porque "desde el primer día vengo y le grito" al lugar donde creen que permanece atrapado Lucas. Además, señaló que el sistema empleado "detecta hasta latidos del corazón", aunque aclaró que al cierre de la jornada todavía aguardaban los resultados. Sobre la prueba realizada, la mujer detalló que se llevo a cabo alrededor de las cinco de la mañana, cuando el silencio permitía obtener un resultado más preciso.

"Se escucharon cosas, pero pueden ser sonidos propios del edificio. Tengo mucha fe. Ayer encontramos una tortuguita, sigue saliendo vida, creo que aún hay oxígeno. Mi corazón dice que Lucas va a volver a estar con nosotros", precisó Blanca en diálogo con C5N.

Lucas Gamez junto a su mamá y papá. Archivo Mientras los rescatistas continúan trabajando en el edificio Miramar (en el estado La Guaira), la mujer aseguró que, pese al desgaste de once días de espera, mantiene intacta la esperanza de volver a ver a su hijo. "Ya son 11 días. Mañana Lucas cumple años. No te voy a negar que ya estoy devastada, cansada, pero la fe es lo último que puedo perder", expresó.

"Quiero que todo el mundo se mantenga con fe. Les quiero pedir que, por favor, oren porque quiero volver a ver a Lucas y siento que lo voy a volver a ver", dijo Blanca, que describió a Lucas como "un niño empático, bueno y alegre" que "ama profundamente a sus dos países: Argentina, donde nació, y Venezuela, de donde somos sus papás. Es un niño que vino a darnos mucha enseñanza".