El niño de 8 años que emocionó a todos al escribirle una emotiva carta a Lionel Messi con motivo de su cumpleaños, recibió un regalo muy especial.

El niño que le escribió una carta a Lionel Messi por su cumpleaños recibió una sorpresa y cumplirá un gran sueño.

Lo que comenzó como una carta dirigida a su máximo ídolo terminó convirtiéndose en una historia que emocionó a millones de argentinos. Manu Litwi, el niño futbolista de 8 años que se volvió viral tras dedicarle unas sentidas palabras a Lionel Messi, cumplirá ahora uno de sus sueños: viajar al Mundial para alentar a la Selección argentina.

El anuncio se realizó durante el programa Sería Increíble, que se emite por Olga, donde el niño había protagonizado días atrás uno de los momentos más emotivos del ciclo al leer públicamente una carta dedicada al capitán argentino con motivo de su cumpleaños.

"Querido Leo, no quería dejar pasar este día sin decirte lo mucho que significás para mí", había expresado Manu frente a las cámaras, en un mensaje en el que no solo destacaba el talento futbolístico del rosarino sino también sus valores humanos, su humildad y su capacidad para sobreponerse a las dificultades.

El niño que le escribió una carta a Lionel Messi por su cumple recibió una sorpresa La repercusión del video en redes sociales fue inmediata y llegó hasta una reconocida marca argentina vinculada comercialmente al capitán de la Selección, que decidió convertir el deseo del pequeño en una experiencia inolvidable.

Sorpresa para el niño y su familia La sorpresa llegó de la mano de Paula Chaves, quien le leyó una carta especialmente escrita para él. Allí le anunciaron que tanto Manu como toda su familia viajarían a Estados Unidos para presenciar el Copa Mundial de la FIFA 2026.