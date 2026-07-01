El niño que le escribió una carta a Lionel Messi por su cumple recibió una sorpresa
El niño de 8 años que emocionó a todos al escribirle una emotiva carta a Lionel Messi con motivo de su cumpleaños, recibió un regalo muy especial.
Lo que comenzó como una carta dirigida a su máximo ídolo terminó convirtiéndose en una historia que emocionó a millones de argentinos. Manu Litwi, el niño futbolista de 8 años que se volvió viral tras dedicarle unas sentidas palabras a Lionel Messi, cumplirá ahora uno de sus sueños: viajar al Mundial para alentar a la Selección argentina.
El anuncio se realizó durante el programa Sería Increíble, que se emite por Olga, donde el niño había protagonizado días atrás uno de los momentos más emotivos del ciclo al leer públicamente una carta dedicada al capitán argentino con motivo de su cumpleaños.
"Querido Leo, no quería dejar pasar este día sin decirte lo mucho que significás para mí", había expresado Manu frente a las cámaras, en un mensaje en el que no solo destacaba el talento futbolístico del rosarino sino también sus valores humanos, su humildad y su capacidad para sobreponerse a las dificultades.
La repercusión del video en redes sociales fue inmediata y llegó hasta una reconocida marca argentina vinculada comercialmente al capitán de la Selección, que decidió convertir el deseo del pequeño en una experiencia inolvidable.
Sorpresa para el niño y su familia
La sorpresa llegó de la mano de Paula Chaves, quien le leyó una carta especialmente escrita para él. Allí le anunciaron que tanto Manu como toda su familia viajarían a Estados Unidos para presenciar el Copa Mundial de la FIFA 2026.
El pequeño estará presente en el encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final en el que la Selección Argentina de fútbol enfrentará a Cabo Verde, con la ilusión intacta de poder conocer personalmente a Messi.
La historia de Manu tiene además otro ingrediente especial: el niño juega en las divisiones infantiles de Argentinos Juniors y sueña con convertirse algún día en futbolista profesional.
"Todas las noches antes de dormir pido el mismo deseo", había contado durante la lectura de su carta, donde también definió a Messi como la prueba de que incluso los sueños más difíciles pueden hacerse realidad.
Ahora, mientras continúa entrenando y persiguiendo su objetivo dentro de una cancha, Manu ya tiene asegurado un recuerdo que lo acompañará para siempre: vivir un Mundial desde las tribunas y alentar a la Selección junto a su familia y a miles de argentinos.