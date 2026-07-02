España pone en juego su candidatura ante Austria en el Mundial 2026: hora, TV y streaming
Tras una sólida fase de grupos, el seleccionado español afronta un cruce decisivo ante un rival que buscará dar la sorpresa.
La fase eliminatoria del Mundial 2026 comienza para España con un desafío que no admite margen de error. Luego de una sólida actuación en la fase de grupos, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente buscará dar un nuevo paso cuando enfrente a Austria por un lugar en los octavos de final.
El encuentro se disputará este jueves en el Los Angeles Stadium, ubicado en Inglewood, California, y comenzará a las 16:00 (hora de Argentina). La selección española intentará cortar una larga racha sin triunfos en cruces eliminatorios mundialistas desde el título conseguido en Sudáfrica 2010.
Del otro lado estará Austria, que logró la clasificación de manera agónica y llega con la ilusión de dar una de las sorpresas del certamen bajo la conducción de Ralf Rangnick.
Dónde ver España vs. Austria en vivo por TV y streaming
- El encuentro podrá verse en vivo en Argentina y gran parte de Latinoamérica a través de D Sports.
- Además, estará disponible de manera online mediante D GO, la plataforma de streaming del operador.
Cómo llegan España y Austria
España afronta el inicio de los cruces con buenas sensaciones tras completar una fase de grupos sin recibir goles, un registro que solo pudo igualar México. Sin embargo, Luis de la Fuente tendrá dos bajas importantes por lesión: Nico Williams, afectado por una molestia muscular en el aductor derecho, y Yeremy Pino, quien sufrió un esguince acromioclavicular.
Lamine Yamal volverá a ser una de las principales cartas ofensivas de La Roja, acompañado por Álex Baena y Mikel Oyarzabal en ataque. Además, Dani Olmo aparece como el principal candidato para ingresar en el equipo titular con el objetivo de aportar mayor creatividad entre líneas.
Austria, en tanto, llega tras una clasificación dramática conseguida en el tiempo de descuento de la última fecha de la fase de grupos. El conjunto de Rangnick mostró irregularidad durante el torneo, pero mantiene como sello distintivo la presión alta y el intenso gegenpressing, una característica que promete generar un atractivo duelo táctico frente a una España que intentará imponer su dominio con la pelota.
Probables formaciones
- España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.
- Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Philipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Konrad Laimer, Romano Schmid, Marcel Sabitzer; Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.